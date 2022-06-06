علي صالح جيل جديد يحلم بالمونديال

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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يحمل علي صالح جناح المنتخب «22 عاماً»، لواء الجيل الجديد في تشكيلة «الأبيض»، وبات واحداً من النجوم الذين يعتمد عليهم منتخب الإمارات، لتحقيق حلم الوصول إلى المونديال؛ إذ تم اختياره للمشاركة في ملحق تصفيات المونديال بدلاً من المشاركة في كأس آسيا تحت 23 عاماً.

وأكد علي صالح أن كأس آسيا 2019 جاءت في مرحلة مبكرة من مسيرتي، وكانت المشاركة في كأس آسيا تحت 23 عاماً في 2020، الأهم لي، وفرصة لإثبات جدارتي ، وأعتقد أنني اكتسبت منها الكثير من الخبرة وقال: العديد من لاعبي منتخب 23 عاماً، باتوا مع المنتخب الأول ، وهذا الأمر يصنع روحاً واحدة داخل الفريق وبرز صالح إلى جانب مبخوت في منافسات كأس العرب 2021 في قطر، إذ سجل أول هدف رسمي للمنتخب في الفوز على سوريا، قبل أن يسجل هدفاً رائعاً في مباراة موريتانيا ولكنه ألغي بسبب تسلل.

ويأمل النجم الصاعد القيام بدور محوري أمام أستراليا، وقال: التأهل للمونديال ، حلم كل لاعب، وسيكون شعوراً رائعاً لو نجحنا في تكرار انجاز جيل مونديال 1990 ،وعموما منتخب أستراليا خصم صعب، ويجب أن نحافظ على تركيزنا من البداية وحتى النهاية لتحقيق الفوز ، والمنتخب يملك المقومات اللازمة لخوض التحدي، كل لاعب تم اختياره لتمثيل الإمارات سيقاتل بقوة من أجل جلب الفخر لجماهير الكرة الإماراتية.

تضم قائمة اللاعبين الشباب في «الأبيض» كلاً من خليفة الحمادي ومحمد العطاس، ويحيى نادر وعبدالله رمضان وطحنون الزعابي، ويحيى الغساني.

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