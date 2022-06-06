صحف أسترالية تحذر «الكانغارو» من استيقاظ المارد «عموري»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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حذرت صحف ومواقع إخبارية أسترالية، أبرزها «ويسترن أدفوكات»، و«انفيستينج» و«ذا سبورتنج نيوز»، منتخب بلادها «الكانغارو» من خطورة عمر عبدالرحمن «عموري» نجم «الأبيض»، ووصفته بـ « المارد» الذي قد يعود مجدداً.

واستعادت صحف، ذكريات «عموري» مع المنتخب الأسترالي، مشيرة إلى أنه بعد أن أظهر النجم الإماراتي لمحات عن قدراته الرائعة في أولمبياد« لندن 2012»، أصبح واحداً من أفضل صانعي الألعاب في آسيا،،وتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2016 فيما أبعدته الإصابة عن المشاركة في ربع نهائي كأس آسيا 2019، واستعاد اللاعب جزءاً من مستواه في دوري أبطال آسيا 2022،من خلال تشكيلة ناديه شباب الأهلي.

وأشارت صحف أسترالية، إلى أن استدعاء «عموري » لمنتخب الإمارات مؤخرا ، بعد غياب سنوات طويلة بعد بمثابة دعوة لـ «المارد» للاستيقاظ من جديد ، ولكنها تساءلت في الوقت نفسه : «هل يمكن أن يعود «عموري» اللاعب الذي عرفناه قديماً».

وألمحت إلى التاريخ الحديث للإصابات المتكررة، وبينت أنه في ظل غياب اثنين من أكثر لاعبي «الأبيض» موهبة في الهجوم، فابيو ليما وخلفان مبارك، لا يسع الجماهير الإماراتية إلا أن تامل هذه المرة في أن ينهض عمر عبد الرحمن من جديد.

تقرير

وخصص موقع «جول» العالمي، تقريراً عن «عموري»، تحت عنوان «عمر عبد الرحمن: أفضل لاعب آسيوي لم يلعب قط في أوروبا»، مؤكدا أنه قد يحظى بمكانه خاصة في دائرة الضوء ، إذا نجح في قيادة «الابيض» إلى تجاوز الملحق الآسيوي، وبعده الملحق العالمي، ومنه إلى احتلال المركز الوحيد المتبقي في المجموعة الرابعة بالمونديال.

وأشار الموقع إلى أن« عموري» كان الضوء الساطع لكرة القدم الإماراتية على مدى العقد الماضي، وأحد أكثر المواهب الواعدة في كرة القدم الآسيوية، حتى أنه حصل على تجربة في مانشستر سيتي، وصنفه موقع «جول» ضمن أفضل 50 لاعباً في العالم لموسم 2012-2013. وأكد الموقع أنه ربما ستكون المرحلة الحالية من تصفيات المونديال، فرصة أخيرة لـ «عموري» .

ونشر الموقع تصريحات لـ«عموري»، قال خلالها: «أنا مستعد بنسبة 100% لأنه حلم الجميع، إنه حلم الإمارات، وآمل أن يقف الجميع معاً، وليس فقط اللاعبين والجهاز الفني ولكن أيضاً وسائل الإعلام والمشجعين والجميع خلال هذا الوقت، لأن المباراتين المتبقيتين يمكن أن تقودنا إلى نهائيات المونديال ، ومباراة أستراليا صعبة ، لكن بالتضامن، سنكون قادرين على إسعاد جماهير الإمارات».

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