بوادر أزمة تعجل برحيل جوانكا عن العين

المصدر: العين - طلحة عبد الله

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مع اقتراب انتهاء مدة إعارته للعين، لاحت بالأفق بوادر أزمة بين الأرجنتيني كريستيان جوانكا، وفريقه السابق الشباب السعودي، ربما عجلت برحيل اللاعب عن العين، حيث أكد رئيس مجلس إدارة نادي الشباب السعودي، خالد البلطان، أن اللاعب سيعود إلى الفريق عقب انتهاء اعارته للعين، إذ يرتبط مع النادي بعقد يمتد حتى 2024.

وبدا البلطان، خلال مقطع فيديو متداول غير راضٍ عن تصريحات سابقة للاعب جوانكا، وأكد أن إدارة الشباب السعودي لم تراعِ ظروفه العائلية التي اضطرته إلى طلب الخروج من النادي عن طريق الإعارة أو البيع، وهو ما نفاه رئيس النادي السعودي الذي أكد أنهم قدروا ظروف اللاعب وسمحوا له بالإعارة، ومنحوه إجازة عقب نهاية الموسم، وفعلوا كل ما طلبه.

وكان جوانكا (29 عاماً) انضم لنادي العين في صيف 2021 قادماً من الشباب السعودي بنظام الإعارة بعد أن مدد الأخير عقده لموسمين إضافيين، وبعد تألقه وتتويجه مع العين بثنائية الدوري وكأس رابطة المحترفين، بدت الرغبة متبادلة بين اللاعب والعيناوية في البقاء بصفوف الفريق البنفسجي، غير أن هذه الرغبة ربما اصطدمت مع إصرار الشباب السعودي على عودة اللاعب لنادي السابق.

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