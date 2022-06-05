كلباء يعسكر في النمسا تأهباً للموسم الجديد

المصدر: كلباء – محمد فضل

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قررت شركة الكرة بنادي اتحاد كلباء إقامة معسكر الفريق الأول للكرة بجمهورية النمسا، وذلك تأهباً لمباريات الموسم الكروي الجديد 2022-2023، ويستمر المعسكر ثلاثة أسابيع تبدأ من 25 يوليو المقبل، على أن يسبق المعسكر فترة الإعداد الداخلي اعتباراً من مطلع الشهر المقبل التي ستكون بحضور المدرب الإيراني فرهاد مجيدي الذي تعاقد معه النادي، أمس، خلفاً لخورخي داسيلفا.

وتتجه النية وسط النمور بالاستغناء عن المحترفين الأجانب باستثناء التوغولي بينال ملابا الذي يستمر عقده حتى السنة المقبلة.

وكانت إدارة كلباء قد جددت عقود عدد من اللاعبين المواطنين على رأسهم حبيب الفردان وعبد السلام محمد وسلطان عادل وآخرون.

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