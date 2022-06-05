عبد السلام جمعة: الوحدة محظوظ بلاعبيه الخبرة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد عبد السلام جمعة المشرف العام على فريق الكرة بنادي الوحدة، أن العنابي طوى صفحة الموسم المنصرم، وبدأ التحضير للموسم المقبل بتطلعات كبيرة من أجل تحقيق طموحات إدارة النادي وجماهيره بالمنافسة على البطولات، خاصة وأن الوحدة لا يرضى سوى بالألقاب، مشيراً إلى أن سياسة الاستقرار الفني في صفوف الفريق تدعم هذه التطلعات، والتجديد لعدد كبير من اللاعبين في الموسم الأخير يعزز تلك السياسة.

وقال لـ «البيان الرياضي»: نشكر سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي على دعم سموه المتواصل وتوجيهاته بتوفير كل عوامل النجاح، ومتابعة سموه لكل ما يحتاجه الفريق، ونأمل أن نرد له الدين بعودة قوية لحصد البطولات، ونحن على ثقة بتكاتف الجميع من منتسبي النادي وجماهيره وعشاقه من أجل وضع العنابي في مكانته المعتادة على القمة.

استقرار

وأضاف عبد السلام جمعة: الاستقرار الفني على صعيد اللاعبين أمر في غاية الأهمية، وإدارة النادي قامت بدور كبير لتحقيق هذا الاستقرار واستمرار جميع العناصر سواء من أصحاب الخبرة أو الشباب، ونحن محظوظون بتواجد لاعبين كبار يملكون الكثير من الخبرة في الفريق أمثال إسماعيل مطر أيقونة وأسطورة النادي، إضافة إلى محمود خميس وفارس جمعة، واستمرارهم ضروري للدور الكبير الذي يلعبونه سواء داخل الملعب أو خارجه، خصوصاً وأنه من الصعب الحصول على لاعبين بهذه النوعية قد تغني عن البحث عن عناصر أخرى، مما يصب في مصلحة الفريق، وسعداء بتجديد عقودهم وتواجدهم مع الفريق في الموسم المقبل". وجدد الوحدة عقد محمود خميس لمدة موسمين بعد انتهاء إعارته من النصر، وفاس جمعة لمدة موسم، وكان قد جدد منتصف الموسم الأخير عقد قائد الفريق إسماعيل مطر.

سمعة

وعن التعاقد مع البرتغالي كارلوس كارفالهال المدرب الجديد للفريق أوضح عبد السلام جمعة، أن كارفالهال مدرب غني عن التعريف ويملك سمعة طيبة، وتتفق فلسفته مع فلسفة النادي ومشروعه بتحقيق البطولات، وهو مدرب يفضل الكرة الهجومية التي يفضلها ويتميز بها الوحدة، مشيراً إلى أن التعاقد مع كارفالهال جاء بعد دراسة متأنية لاختيار المدرب الأفضل للفريق في المرحلة المقبلة، والصدفة كذلك لعبت دورها بوجود العديد من اللاعبين البرتغاليين في صفوف الوحدة إضافة إلى بقية العناصر مما يساعده على التواصل الجيد مع جميع اللاعبين، موجهاً الشكر إلى غريغوري مدرب الفريق السابق على ما قدمه للفريق وأن يحالفه التوفيق في خطوته القادمة.

توفيق

وقال عبد السلام جمعة: المدرب الجديد سيقوم بالاستعانة بجميع اللاعبين خلال معسكر الفريق، مع عودة جميع المعارين، وتقييم كل العناصر لإيجاد التوليفة الأنسب، وتجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة للموسم المقبل، ونتمنى له التوفيق في المرحلة القادمة، ونحن على قناعة بإمكانياته وأنه سيكون على قدر التحدي ويساهم في تطلعات النادي وجماهيره بحصد البطولات.

وأشار إلى أن النادي نجح في الموسم الأخير في التعاقد مع لاعبين أجانب على أعلى مستوى، وأثبتوا أنهم من أفضل العناصر، ولديهم عقود مستمرة مع النادي، وتلقيهم لعروض من أندية أخرى أمر طبيعي في كرة القدم، سواء بالنسبة لعمر خريبين أو غيره من الأجانب، لكن في الوقت الحالي هم لاعبون في صفوف العنابي ومستمرون مع الفريق. وعن برنامج الإعداد للموسم المقبل أكد أن بداية التجمع في 5 يوليو المقبل على أن يبدأ الفريق معسكره الخارجي في النمسا يوم 19 يوليو ويستمر حتى 14 أغسطس المقبل، والمدير الفني طلب خوض من 5 إلى 7 مباريات ودية، لافتاً إلى أن جميع اللاعبين سينضمون للإعداد منذ بدايته مع عودة المعارين وسيقيم المدرب جميع العناصر ويحدد احتياجاته وفقاً لرؤيته الفنية.

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