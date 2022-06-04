«الأولمبي» يكثف استعداداته لمواجهة طاجيكستان في كأس آسيا

المصدر: طشقند - البيان

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يكثف منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، استعداداته لمواجهة منتخب طاجيكستان، الاثنين المقبل، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، المقامة حالياً في أوزبكستان، وأدى منتخبنا صباح اليوم عمليات استشفاء للاعبين الذين شاركوا في مباراة اليابان، فيما شهدت الفترة المسائية حصة تدريبية على ملعب جامعة طشقند، ويركز الجهاز الفني، بقيادة الإسباني دينيس سيلفا، على الفوز على طاجيكستان، للعودة بقوة للمنافسة في المجموعة، التي يتصدر منتخب السعودية برصيد 3 نقاط، بفوزه في المباراة الأولى على طاجيكستان بخماسية، ويليه بفارق الأهداف اليابان بفوزه على منتخبنا 2 - 1، فيما حل منتخبنا ثالثاً، وطاجيكستان رابعاً بدون نقاط.

وتحدث سيف ماجد المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة مع اللاعبين، مشيداً بجهودهم في مباراة اليابان، والأداء الجماعي الجيد الذي قدموه، مؤكداً ثقته بأن لديهم الأفضل لتقديمه في المواجهة المقبلة أمام طاجيكستان، والتي يلعبها الأولمبي من أجل الفوز.

وأكد المنصوري للاعبين، أن نتيجة المباراة الافتتاحية في أي بطولة، غالباً ما تكون على عكس المتوقع، وقال: كان أداء منتخبنا الأفضل طوال شوطي المباراة، لكن النتيجة جاءت مغايرة، مشيراً في ذات الوقت إلى أن اللاعبين لديهم العزيمة والإصرار على التعويض خلال المواجهة المقبلة، وحصد أول ثلاث نقاط بالبطولة.

من جهته، طالب المدرب الإسباني دينيس سيلفا، اللاعبين بالتركيز على مباراة طاجيكستان، التي تعد في غاية الأهمية لمنتخبنا، والتي يجب حسم نتيجتها لصالحنا، لإنعاش حظوظه في مواصلة مشوار التصفيات في النهائيات، وأكد مدرب المنتخب على أن حظوظ الأولمبي في التأهل للدور ربع النهائي قائمة، وأعرب عن فخره بأداء المنتخب في المباراة الأولى.

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