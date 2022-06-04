«أبيض الصالات» يلعب بتشكيلة متوازنة أمام عمان

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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يلتقي منتخبنا الوطني لكرة الصالات، مع نظيره العماني غداً، في أولى مبارياته في المجموعة الثانية بكأس غرب آسيا، التي تستضيفها الكويت، ويبحث الجهاز الفني للأبيض، بقيادة المدرب الوطني عبد الرؤوف المرزوقي، عن تحقيق الفوز، بعدما تلقى «الأبيض» هزيمتين خلال الشهور القليلة الماضية، ضمن المنافسات المؤهلة إلى كأس أمم آسيا ودورة الألعاب الخليجية.

وحاول الجهاز الفني للأبيض، بقيادة المدرب الوطني عبد الرؤوف المرزوقي، خلال الحصة التدريبية التي أقيمت اليوم «السبت» على صالة هلال فجحان المطيري بنادي القادسية، تنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي سيتم تطبيقها خلال المباراة، بجانب الوقوف على التشكيلة التي سيعتمد عليها في المباراة، والتي ستكون متوازنة بين عناصر الخبرة والشباب، الذين أعلنوا عن أنفسهم مؤخراً، واعتبرهم المرزوقي نواة للمنتخب في المشاركات المقبلة، وظهر خلال الحصة التدريبية الأخيرة، ارتفاع الروح المعنوية للاعبين، ووجود عامل التحفيز الكبير، من أجل تحقيق الفوز، من خلال الأجواء التي عمل على توفيرها الجهاز الإداري، بقيادة عبد الله حسن مدير المنتخب، الذي وفر كافة الأجواء المناسبة للجهاز الفني واللاعبين، فور الوصول إلى الكويت، بالتعاون مع اللجنة المنظمة للبطولة، ومسؤولي الاتحادين الكويتي وغرب آسيا لكرة القدم.

وكان الجهاز الفني لمنتخبنا تابع بعض اللقاءات للمنتخب العماني، خلال مشاركاته الأخيرة في دورة الألعاب الخليجية، للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى المنافس، خاصة أن الجميع يتطلع إلى عبور الدور التمهيدي، والتأهل لقبل النهائي، لوضع كرة الصالات على الخارطة الخليجية والآسيوية، والإعلان عن نفسها كمنافس.

وأكد عبد الله حسن مدير المنتخب، أن الحالة المعنوية للاعبين مرتفعة، ولديهم الحماس لتحقيق الفوز، وتعويض الإخفاقات التي صادفت المنتخب خلال الاستحقاقات الأخيرة، وخاصة دورة الألعاب الخليجية، التي فقد فيها المنتخب ميدالية بسبب سوء الحظ.

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