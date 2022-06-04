فرهاد مجيدي مدرباً لكلباء.. والأجانب في الطريق

المصدر: كلباء – محمد فضل

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تعاقدت شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء، اليوم، رسمياً، مع الإيراني فرهاد مجيدي «45 عاماً»، المدرب السابق للاستقلال بطل الدوري الإيراني، والذي وقّع على عقد النمور ليبدأ عمله اعتباراً من الموسم الكروي المقبل، في أول تجربة تدريبية له في الإمارات، بعد أن سبق له اللعب في صفوف الوصل والعين وشباب الأهلي والنصر، وجاء التعاقد مع مجيدي، بناء على توصية اللجنة الفنية، برئاسة محمد عبد الله الزعابي، والمدرب عيسى بوصيم، والمستشار الفني عادل محمد.

وكان المدرب فرهاد مجيدي تحت مجهر كلباء منذ فترة، وظلت اللجنة الفنية تتابع نتائج فريق الاستقلال في الدوري الإيراني، إلى جانب رصد الجوانب المضيئة في مسيرة المدرب مجيدي، الذي قاد فريقه إلى نيل لقب الدوري الإيراني، دون أن يتلقى الفريق أي هزيمة، حتى استقر الرأي أخيراً عليه.

وأكد عيسى بن هويدن المتحدث الإعلامي لنادي اتحاد كلباء، أن المدرب فرهاد مجيدي يتمتع بسجل مميز، علاوة على معرفته السابقة بدوري الإمارات، مشيراً إلى أن في الأيام القادمة ستعلن شركة كرة القدم عن أسماء بعض اللاعبين الأجانب الذين تم رصدهم من قبل اللجنة الفنية، ويتم التدارس حولهم، من أجل اختيار أفضلهم للانضمام إلى صفوف النمور، موجهاً الشكر لشركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم، ورئيسها علي كانو، لمنحه اللجنة الفنية مطلق الحرية لاختيار أبرز العناصر لضمهم لقائمة الفريق الأول، سواء على مستوى اللاعبين المواطنين والأجانب.

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