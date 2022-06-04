جراحة ناجحة لفردان كلباء ودودو مستمر مع خورفكان

المصدر: كلباء – محمد فضل

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أجرى اللاعب الدولي حبيب الفردان نجم اتحاد كلباء عملية جراحية على مستوى الكتف كُللت بالنجاح، وتمنت جماهير وإدارة «النمور» للاعب الشفاء العاجل والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت، من ناحية أخرى سيكون البرازيلي دودو صانع ألعاب خورفكان مستمراً مع النسور للموسم الرابع على التوالي ليضرب الرقم القياسي في بقائه مع «النسور» على مستوى المحترفين الأجانب بعد أن التحق بالفريق موسم 2019-2020، وسبق للاعب أن أحرز 7 أهداف وصنع 9 خلال الموسم الكروي المنتهي قبل أيام.

على صعيد آخر تكثف إدارة العروبة البحث عن مدرب جديد يخلف التونسي فتحي العبيدي والذي تعاقد مع فريق الإمارات اعتباراً من الموسم الكروي الجديد.

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