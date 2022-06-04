دبا الحصن يتجمع في يوليو ويعسكر بتركيا

المصدر: دبا الحصن – محمد فضل

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قررت إدارة نادي دبا الحصن بداية تجمع الفريق الأول تأهباً لموسم دوري الدرجة الأولى المقبل 2022 - 2023 منتصف يوليو بملاعب النادي في الساحل الشرقي بقيادة المدرب الوطني محمد الجالبوت، الذي تم التعاقد معه قبل أيام خلفاً للمغربي سعيد شخيت، كما تقرر انطلاقة معسكر الفريق الخارجي في تركيا يوم 3 أغسطس المقبل ومن المنتظر أن يخوض دبا الحصن 4 تجارب ودية خلال فترة المعسكر الذي يستمر لنحو 3 أسابيع.

وجاء الإعلان عن تفاصيل التجمع والمعسكر خلال مؤتمر صحافي عقده النادي بحضور محمد الجالبوت مدرب الفريق إلى جانب سعيد الريامي أمين السر العام، ومحمد سيف الظهوري رئيس لجنة الاحتراف والفريق الأول.

وأكد الريامي استعدادات فريقهم المبكرة للموسم الجديد، مشيراً إلى أن النادي يتوقع حضور كافة اللاعبين خلال فترة التجمع التي قررها الجهازين الفني والإداري، متمنياً التوفيق للفريق الأول، وأن يكون اللاعبون عند حسن ظن جماهيرهم الكبيرة.

معطيات

بدوره، قال محمد الظهوري إن اختيار تركيا مقراً لمعسكر الفريق تم بناء على معطيات كثيرة، منها طبيعة الأجواء إلى جانب توافر الملاعب والفنادق، فضلاً عن وجود عدد كبير من الأندية المحلية والعربية التي تقيم معسكراتها في تركيا، وفي اعتقادي بأن الجهاز الفني ولاعبي الفريق سوف يستفيدوا من فترة المعسكر بالوصول إلى الجاهزية المطلوبة، إلى جانب التعرف على إمكانات اللاعبين من قبل الجهاز الفني الجديد وذلك قبيل انطلاقة الموسم.

طاقم جديد

من جانبه، قال محمد الجالبوت مدرب دبا الحصن، إنه سيقوم باستجلاب طاقم معاون جديد غير ذلك الذي تواجد معه في نادي العربي القيواني، والذي قاده إلى نتائج لافتة، لكن تعثر الفريق في الأمتار الأخيرة حرم ممثل أم القيوين من تحقيق حلم الجماهير بالصعود الأول لدوري الأضواء والشهرة.

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