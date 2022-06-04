جراحة ناجحة للنقبي وتجديد عقد غاييف

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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خضع عبد الله النقبي لاعب فريق الكرة بنادي شباب الأهلي، لعملية جراحية ناجحة في القدم في سويسرا، وسيعود للملاعب مع بداية الموسم المقبل، بعد اكتمال شفائه وإكماله برنامج التأهيل.

وكان النقبي، استبعد من تشكيلة المنتخب الوطني الأول لمواجهة أستراليا في الملحق الآسيوي لكأس العالم، بسبب الإصابة. من ناحية أخرى، جدد شباب الأهلي، عقد الأوزبكي عزيز غاييف، ليتم قيده في قائمة الفريق الموسم المقبل، بعد زيادة عدد اللاعبين الأجانب المسموح في قائمة كل فريق إلى 5 لاعبين.

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