«الأولمبي» يخسر أمام اليابان في كأس آسيا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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خسر منتخبنا الأولمبي أمام نظيره الياباني 1 - 2، أمس، باستاد باختاكور في طشقند، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022، المقامة في أوزبكستان، ويلتقي اليوم العراق مع أستراليا، والكويت مع الأردن في المجموعة الثانية، وتركمانستان مع إيران، وقطر مع أوزبكستان في المجموعة الأولى.

شهدت مباراة منتخبنا واليابان تقدم اليابان في الدقيقة 61، عن طريق يويتو سوزكي، وأدرك منتخبنا التعادل بواسطة البديل ياسر البلوشي في الدقيقة 63، ثم أضاف ماو هوسويا الهدف الثاني لليابان في الدقيقة 76، فيما أضاع عبدالله إدريس ركلة جزاء للأولمبي في الدقيقة 73.

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