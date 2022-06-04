مرزوق المنصوري مديراً لـ«السماوي»

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

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علمت «البيان» أن شركة كرة القدم بنادي بني ياس، قررت تعيين مرزوق المنصوري في منصب مدير الفريق الأول في الفترة المقبلة. ويعود المنصوري لمنصب مدير «السماوي» بعدما عمل سنوات طويلة في الجهاز الإداري للفريق بداية من منصب إداري الفريق، ثم مدير للفريق في الفترة من عام 2014 وحتى 2019.

من جهة أخرى، من المنتظر أن تستقر الشركة في الأيام القليلة المقبلة على مكان المعسكر الخارجي استعداداً للموسم الجديد، إذ تعد هولندا الدولة الأبرز لاستضافة معسكر «السماوي» المقررة إقامته في يوليو المقبل، وذلك في ظل عروض عدة للاختيار من بينهما للتحضير للموسم الذي يسعى من خلاله بني ياس إلى تجاوز إخفاق الموسم المنصرم الذي أنهاه الفريق في المركز التاسع رغم أنه كان منافساً على اللقب في الموسم قبل الماضي.

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