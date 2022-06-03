اليابان تفوز على الإمارات في كأس آسيا تحت 23 عاما

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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خسر المنتخب الأولمبي الإماراتي أمام نظيره الياباني بنتيجة 1/2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب إستاد باختاكور في طشقند، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا تحت 23 عاما 2022 في أوزبكستان.

وافتتحت اليابان التسجيل في الدقيقة 61 عن طريق يويتو سوزكي، وتعادل منتخبنا عن طريق البديل ياسر البلوشي في الدقيقة 63، ثم سجل ماو هوسويا الهدف الياباني الثاني في الدقيقة 76، لتحصل اليابان على النقاط الثلاث كاملة من المباراة.

وظهر منتخبنا بمستوى أفضل في الشوط الأول، ومال الاستحواذ والسيطرة للاعبينا، مع تحكم كامل بمنطقة وسط الملعب، مستغلاً سوء التمرير لدى لاعبي اليابان، والذين لم يشكلوا أي خطورة تذكر على مرمانا، باستثناء تسديدة وحيدة من خارج منطقة الجزاء، وتصدى لها حارس الأبيض.

وتعادلت كفة المنتخبين في الشوط الثاني، واستفاد المنتخب الياباني، من كرة عرضية أخطأ مدافع الأبيض في إبعادها، ليستلم لاعبه سوزكي الكرة داخل منطقة الجزاء، ويراوغ أحمد جميل، ويضع الكرة في الشباك بالدقيقة 61.

ولم يمنح منتخبنا الوقت أمام منافسه للاحتفال، بعدما أدرك ياسر البلوشي التعادل في الدقيقة 63، بتسديدة صاروخية مباشرة وصعبة على الحارس الياباني، لكرة ساقطة وصلته داخل منطقة الجزاء.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة منتخبنا نتيجة لمسة يد على مدافع اليابان، وسددها عبدالله إدريس ولكن الحارس الياباني تصدى لها في الدقيقة 73، ورد المنتخب الياباني وسجل هدفه الثاني في الدقيقة 76 برأسية قوية من ماو هوسويا، وسط حراسة من مدافعي الأبيض.

الجدير بالذكر أن الجولة الثانية من منافسات المجموعة تقام الاثنين المقبل، حيث تلتقي اليابان مع السعودية وطاجيكستان مع الإمارات، فيما تشهد البطولة غداً السبت مواجهات العراق مع أستراليا والكويت مع الأردن في المجموعة الثانية، وتركمنستان مع إيران وقطر مع أوزبكستان في المجموعة الأولى.

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