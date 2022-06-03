«ودية أستراليا والأردن» مفتاح خطة أروابارينا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تحضيراته في معسكر الدوحة، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الأسترالي في العاشرة من مساء الثلاثاء المقبل «بتوقيت الإمارات»، ويسود التدريبات معنويات عالية، وشعور بالمسؤولية في هذه المرحلة الحساسة من التصفيات.

فيما حرص الجهاز الفني على جمع المعلومات عن المباراة الودية التي خاضها المنتخب الأسترالي، أمام نظيره الأردني باستاد الجنوب في الدوحة، وانتهت بفوز «الكانغارو» 2 - 1، وستكون المباراة مفتاح خطة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب «الأبيض».

حيث يقوم ومعاونة الجهاز المساعد، بدراسة أداء لاعبي أستراليا ومواطن القوة والضعف بوضع تكتيكاته التي سيقوم بتطبيقها في المباراة المهمة، وتكليفات كل لاعب، على ضوء المعلومات التي تم جمعها عن المنتخب الأسترالي بطموح الفوز والوصول إلى الملحق العالمي للمونديال.

دعم

وعلى صعيد دعم المنتخب وفر الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، طائرة على نفقته الخاصة لنقل الجماهير إلى الدوحة، لمؤازرة المنتخب في مباراته أمام أستراليا، وتأتي المبادرة مساندة لنجوم المنتخب في مباراتهم الحاسمة، والتي تحسم هوية المتأهل إلى مواجهة منتخب بيرو ضمن الملحق العالمي المؤهل إلى مونديال 2022.

ويمكن للجماهير الراغبة بالسفر التسجيل عبر المنصات الرسمية للاتحاد، علماً أن موعد السفر إلى الدوحة سيكون في يوم المباراة نفسه والعودة إلى الدولة بعدها مباشرة.

من ناحية أخرى أعلنت شركة «نيرفانا للسفر والسياحة»، عن نقل عدد من جماهير الكرة الإماراتية إلى الدوحة لمؤازرة منتخبنا، في إطار مسؤوليتها المجتمعية.

تكاتف

دعا عنتر مرزوق نائب المشرف الفني في أكاديمية الكرة بنادي شباب الأهلي، إلى تكاتف الجميع خلف المنتخب، لتحقيق حلم طال انتظاره بالوصول إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخ الكرة الإماراتية، بعد وصول أول كان في مونديال إيطاليا 1990.

وأكد ثقته في لاعبي منتخبنا، وقدرتهم على تجاوز المنتخب الأسترالي في الملحق الآسيوي، رغم الظروف الصعبة المتمثلة في ضيق الوقت بين المباراة ونهاية المسابقات المحلية، وهو ما لم يسمح للجهاز الفني سوى بفترة تجمع قصيرة، وخوض مباراة ودية وحيدة أمام منتخب غامبيا.

وأشار إلى أنه كان يتمنى أن تكون تلك المباراة الودية أمام منتخب نيوزيلندا الأقرب أداءً من المنتخب الأسترالي، ولكن بالتأكيد محاولات اتحاد الكرة لم تثمر سوى عن مواجهة غامبيا، وهي مباراة قوية بدنياً، وأتمنى أن يكون منتخبنا قد استفاد منها، وينعكس ذلك على أدائه في الملحق الآسيوي.

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