«الأولمبي» و«الساموراي» في افتتاح كأس آسيا اليوم

المصدر: طشقند - البيان

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يبدأ منتخبنا الأولمبي لكرة القدم في الخامسة مساء اليوم «بتوقيت الإمارات» مشوراه في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً بمواجهة نظيره «الساموراي» الياباني على استاد باختاكور، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة للبطولة المقامة في أوزبكستان، فيما يلعب منتخبا السعودية وطاجيكستان في السابعة مساءً بالمجموعة نفسها.

واعتمدت اللجنة الفنية ألوان قمصان المنتخبات خلال المباريات، وتقرر أن يلعب منتخبنا باللون الأبيض في مباراتي اليابان وطاجيكستان، فيما يرتدي اللون الأحمر في مباراة السعودية.

وأنهى منتخبنا الأولمبي استعداداته للمواجهة بأداء حصة تدريبية على ملعب استاد كيبراي تحت قيادة المدرب دينيس سيلفا وجهازه المساعد بمشاركة كافة اللاعبين الموجودين في صفوف المنتخب.

وكان منتخبنا حجز مقعده في النهائيات الحالية بعد تصدره المجموعة الخامسة في التصفيات الآسيوية التي أقيمت في شهر أكتوبر الماضي في الفجيرة برصيد 6 نقاط من فوزين على الهند (1 – 0) وعلى عُمان (2 – 0)، والخسارة أمام قيرغستان (1 – 2).

يخوض منتخبنا الأولمبي المباراة وهو يحمل طموحات كبيرة ورغبة في ترك بصمة مبكرة على طريق تحقيق حلم الوصول لأبعد من دور الثمانية الذي لازم المنتخب في مشاركاته الثلاثة السابقة في 2013 و2014 و2016 و2020، وفي المقابل توج المنتخب الياباني بلقب البطولة في نسختها الثانية عام 2016.

جاهزية

وأكد الإسباني دينيس سيلفا مدرب منتخبنا الأولمبي خلال المؤتمر الصحافي للمباراة، اكتمال جاهزية «الأولمبي» فنياً وبدنياً للمباراة وقال: ثقتنا كبيرة باللاعبين، نبحث عن نتيجة إيجابية في المباراة الأولى، لمنح اللاعبين دفعة معنوية، وعلينا أن نكون على درجة عالية من التركيز خلال اللقاء.

وأضاف: تشهد مجموعتنا منافسات قوية ومنتخب اليابان يمتاز بالقوة البدنية ولديه مجموعة من العناصر الجيدة وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق نتيجة إيجابية تكون دافعاً مؤثراً في مشوارنا في نهائيات كأس آسيا، ونوه بأن المنتخب الأكثر تركيزاً والتزاماً وانضباطاً من الناحية التكتيكية سيكون الأقرب لحصد الفوز.

وأعرب مدرب منتخبنا على أهمية احترام منتخبات المجموعة، وشدد على عدم التهاون مع أي منتخب خلال المواجهات المقبلة.

وحول فترة استعدادات المنتخب قال: فترة الإعداد كانت جيدة، وتم خلالها عقد سلسلة من التدريبات وخوض مباريات ودية في المعسكرات الداخلية والخارجية، والمشاركة في بطولة غرب آسيا، والبطولة الدولية التي نظمها اتحاد الكرة بدبي للمنتخبات الأولمبية، بالإضافة لمباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس آسيا.

صعوبة

وعد عيد خميس لاعب نادي شباب الأهلي وكابتن منتخبنا الأولمبي، بتقديم كل ما يملك من أجل قيادة المنتخب مع بقية زملائه لتحقيق الفوز على اليابان، وقال: نُدرك الأهمية الكبيرة للمباراة وضرورة الفوز.

وأشار إلى أن «الأولمبي» يضم عدداً من اللاعبين الموهوبين، ولديهم طموح كبير للوصول بعيداً في البطولة المهمة للجيل الحالي من اللاعبين، مبيناً أن الجميع يتمتع بروح معنوية عالية، ومتحمسون لخوض اللقاء ويرغبون في الخروج بنتيجة إيجابية.

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