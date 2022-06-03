بالأرقام..«الأفارقة» الأنسب لدورينا

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يشكل اللاعبون الأفارقة 30 % من أجانب دورينا في الموسم الحالي، ويوجدون في 9 أندية من أصل 14 نادياً، أبرزهم التوغولي لابا كودجو نجم نادي العين وزميله المغربي سفيان رحيمي، والجنوب أفريقي تولاني سيرينو لاعب خط وسط الجزيرة وزميله المهاجم المالي عبدولاي ديابي.

وفراس بالعربي لاعب عجمان وزميله المهاجم المغربي وليد آزارو، وريان مينديز مهاجم النصر ومنتخب الرأس الأخضر، والتوغولي بينيل ملابا مهاجم اتحاد كلباء، والكونغولي بن مالانغو مهاجم نادي الشارقة، والسنغالي ماخيت ديوب الهداف التاريخي لنادي الظفرة، وغيرهم من اللاعبين الذين يحملون جنسيات الدول الأفريقية.

وحقق أغلب هؤلاء اللاعبين أرقاماً وإحصائيات مميزة، حيث تصدر لابا كودجو هدافي دورينا بـ26 هدفاً، وتصدر زميله سفيان رحيمي قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف إلى جانب لاعب النصر ضياء سبع بـ 9 تمريرات حاسمة، وتواجد الثنائي فراس بالعربي وريان مينديز ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين صناعة للأهداف بـ6 و5 تمريرات، كما تصدر ريان مينديز قائمة اللاعبين الأكثر مراوغة ناجحة بـ 75 مراوغة.

وتواجد 4 لاعبين أفارقة ضمن أفضل 10 لاعبين تسديداً على المرمى يتقدمهم لابا كودجو صاحب المركز الأول بـ105 تسديدات وجاء السنغالي ماخيت ديوب في المركز الرابع بـ59 تسديدة وسفيان رحيمي سادساً بـ55 وفراس بالعربي سابعاً بـ51 تسديدة.

نجاحات سابقة

لا تقتصر نجاحات اللاعبين الأفارقة على الموسم الحالي، فلطالما أثبتوا علو كعبهم وإمكاناتهم الفنية العالية وتميزهم على مدار المواسم السابقة وأثبتوا أنهم الأنسب لدورينا لقدرتهم على الـتأقلم السريع مع أجوائه، حيث استحوذ المهاجمون الأفارقة على لقب «الهداف» 6 مرات من بين 14 نسخة لدوري المحترفين مقابل 4 مرات لمهاجمي المدرسة اللاتينية (البرازيل والأرجنتين) ومرتين فقط للمهاجمين الأوروبيين ومرتين لعلي مبخوت مهاجم نادي الجزيرة ومنتخبنا الوطني.

ومن أبرز اللاعبين الأفارقة الذين لمعت أسماؤهم في دورينا خلال المواسم السابقة، الغاني أسامواه جيان مهاجم نادي العين وشباب الأهلي الذي توج بلقب هداف الدوري 3 مرات موسم 2011 - 2012 (21 هدفاً) وموسم 2012 - 2013 (31 هدفاً) وموسم 2013 - 2014 (29 هدفاً)، والسنغالي إبراهيما توريه مهاجم النصر .

والذي حصل على وصافة هدافي الدوري بـ18 هدفاً في موسم 2014 - 2015 ومواطنه أندريه سانغهور عندما لعب لبني ياس وهو هداف دورينا في موسم 2010 - 2011 بـ18 هدفاً، والسيراليوني محمد كونتي نجم الوحدة السابق وأحد أبرز اللاعبين المحترفين الذين لعبوا للعنابي على مر تاريخه، والبوركيني جوناثان بيترويبا لاعب النصر والجزيرة سابقاً والكونغولي جيريس كيمبو لاعب العين والنصر.

وأكد خالد عبيد المحلل الفني أن فرص نجاح اللاعب الأفريقي في دورينا تزداد أكثر فأكثر عندما يمرّ بتجربة سابقة في أحد الدوريات الأوروبية أو بشمال إفريقيا على غرار الغاني أسامواه جيان الذي لعب في الدوري الإنجليزي قبل انتقاله للعين أو لابا كودجو المهاجم الحالي للزعيم والقادم من الدوري المغربي أو كذلك إبراهيما توريه الذي جاء للنصر من تجربة في موناكو الفرنسي وغيرهم من اللاعبين الآخرين، مشيراً إلى أنه لا يوجد أنسب لدورينا من اللاعب الأفريقي خصوصاً إذا كان لاعباً ملتزماً ومنضبطاً.

تأقلم سريع

وأوضح خالد عبيد أن اللاعب الأفريقي أو اللاعب العربي القادم من شمال إفريقيا يتأقلم سريعاً من أجواء دورينا لتشابه العادات والتقاليد بين مجتمعاتنا، إضافة إلى أنه قادر على تأقلمه مع حرارة الطقس عكس اللاعب الأوروبي الذي يحتاج إلى وقت أطول للتعود على الأجواء.

وصرح خالد عبيد أن ما يميز اللاعب الأفريقي هو انخفاض تكلفته المادية مقارنة باللاعب الأوروبي أو القادم من أمريكا اللاتينية، مشيراً إلى أن أنجح اللاعبين الأجانب في الموسم الحالي هما ثنائي العين لابا كودجو وسفيان رحيمي اللذان قادا الزعيم لتحقيق لقب الدوري والتونسي فراس بالعربي الذي ساهم بنسبة كبيرة في النتائج الجيدة التي حققها نادي عجمان واحتلاله مركزاً متقدماً في جدول الترتيب.

وأضاف: أغلب اللاعبين الأفارقة الذين انضموا لدورينا جاؤوا من تجارب احترافية خارج دولهم الأصلية سواء في أوروبا أو شمال أفريقيا، ما ساعدهم على اكتساب ثقافة الاحتراف وعزز نجاحهم في دورينا.

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