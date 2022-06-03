19 يوليو موعد معسكر الوحدة في النمسا

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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استقرت إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة على إقامة المعسكر الخارجي للفريق الأول في النمسا، من 19 يوليو إلى 14 أغسطس المقبلين، ويتضمن عدداً من المباريات الودية استعداداً للموسم الجديد، على أن يبدأ الفريق تجمعه الداخلي مطلع يوليو بإجراء الفحوصات الطبية والقياسات البدنية للاعبين، يعقبها بدء التدريبات في أبوظبي.

من جهة أخرى غادر البرتغالي كارلوس كارفالهال المدير الفني الجديد للفريق الأول، أمس، أبوظبي عائداً إلى بلاده عقب التعاقد مع «العنابي» على أن يعود لبدء عمله مطلع يوليو، ويجري التنسيق بين كارفالهال وإدارة النادي فيما يتعلق باحتياجات الفريق للموسم المقبل، وموقف اللاعبين المعارين، إذ يعتمد النادي سياسة الاستقرار فيما يخص اللاعبين الأجانب باستمرار الثلاثي جواو بيدرو وأدريان سيلفا وفابيو مارتينز، بينما ستتضح الصورة خلال الفترة المقبلة بخصوص عمر خربين الذي طلب الرحيل عن الفريق إضافة إلى الاستقرار على التجديد لمحمود خميس وفارس جمعة وخميس إسماعيل.

ووعد كارلوس كارفالهال مدرب «العنابي» بأن يلعب الفريق كرة هجومية ممتعة ، ولديه ما يكفي من الوقت للتحضير بصورة جيدة للموسم المقبل .

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