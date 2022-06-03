الظفرة.. نجاة من الهبوط في الموسم الأسوأ منذ 11 عاماً

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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جاء الموسم المنصرم بالنسبة إلى الظفرة بمثابة الموسم الأصعب للفريق منذ 11 عاماً، وتحديداً منذ موسم 2010 - 2011 الذي شهد هبوطه لدوري الدرجة الأولى، قبل عودته في الموسم التالي، وذلك بعدما نجا من الهبوط بفوزه على العروبة في الجولة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، ليستمر في دوري الأضواء للموسم الحادي عشر على التوالي.

وحقق الظفرة في الموسم المنصرم 6 انتصارات وتعادل في 6 مباريات وخسر في 14 مباراة، وسجل 28 هدفاً واستقبلت شباكه 36 هدفاً، في أضعف حصيلة للفريق في السنوات الأخيرة .

ووفقاً للأرقام كان الظفرة ثالث أقل الفرق في الموسم المنصرم، وخرج بشباك نظيفة في مباراتين فقط، وسدد لاعبوه 226 تسديدة فقط، منها 94 تسديدة على المرمى، كما أنه ثالث أكثر الفرق حصولاً على البطاقات الحمراء.

وساهم التغيير الفني بتعيين الإدريسي على رأس الجهاز الفني في إنقاذ الفريق رغم الانتظار حتى الجولة الأخيرة، إذ حقق معه الظفرة 4 انتصارات من الستة التي أحرزها الفريق طوال الموسم عندما فاز في أول مباراة على خورفكان ثم عجمان وفي آخر جولتين على حساب النصر والعروبة.

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