بوفتيني أولى صفقات الوصل

المصدر: دبي-علي شدهان

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أنجز الوصل أولى صفقات فريق النادي الأول لكرة القدم للموسم الجديد، بالتعاقد مع الدولي المغربي سفيان بوفتيني في مركز الدفاع في صفقة انتقال حر، هي الأولى للفهود في "خانة" المحترف الأجنبي.

بصمة خاصة

ويعتبر بوفتيني، البالغ من العمر 28 عاما، من الأسماء المميزة في كرة القدم المغربية، حيث سبق له التتويج مع أسود الأطلس بلقب كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين في العام 2021، بعدما وضع بصمة خاصة به في المباراة النهائية بتسجيله هدفا في شباك المنتخب المالي.

كأس العرب

كما شارك بوفتيني مع منتخب المغرب في منافسات كأس العرب 2021، والتي اقيمت في العاصمة القطرية الدوحة بدعم واهتمام كبيرين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

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