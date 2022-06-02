حارب يواصل التألق بتصنيف عالمي جديد

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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حلّ حارب عبد الله سهيل، لاعب شباب الأهلي ومنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، في الترتيب الـ31 على العالم، والـ7 من خارج أوروبا، ضمن 100 من لاعبي كرة القدم الذين لم يحتفلوا بعد بعيد ميلادهم العشرين، ومع هذا اكتسبوا أكبر تجربة لعب خلال النصف الأول من هذا العام وفق موقع «مرصد كرة القدم الأسبوعي».

ووصل حارب، الذي يكمل عامه الـ20 يوم 26 نوفمبر 2022، إلى التصنيف العالمي، بمشاركته في 1666 دقيقة، فيما يتصدر الترتيب الإنجليزي غود بيلينغهام لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني بالمشاركة في 1895 دقيقة، قبل التصنيف قبل ثنائي برشلونة الإسباني، بابلو جافي وبيدري غونزاليس، اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث بالمشاركة في 1716 و1500 دقيقة بالترتيب.

وأوضح الموقع أن التصنيف تم وضعه على أساس الخبرة المكتسبة، ويأخذ فيه الاعتبار بالدقائق التي يتم لعبها في المباريات الرسمية، ومستواه الرياضي، وتسمح هذه الطريقة بدمج تصنيف اللاعبين في مقياس واحد، ومستوى المباريات والأداء الذي قدموه.

ويتواجد حارب حالياً في معسكر منتخبنا الوطني في الدوحة، استعداداً للقاء منتخب أستراليا الثلاثاء المقبل، في الملحق الآسيوي، الذي يؤهل الفائز للقاء منتخب بيرو، في الملحق العالمي، 13 الجاري، والفائز يصعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم.

وكان موقع نادي شباب الأهلي نشر تقريراً عن حارب، بعنوان «حارب بقوة وقاتل بشراسة.. لا تتوقف عن مطاردة حلمك»، وأكد من خلال التقرير أن حارب سهيل مهاجم لامع، تمكن من تحقيق النجومية المبكرة في كرة القدم، وأنه يؤدي دور اللاعب الرياضي المتمرس رغم عمره الصغير، وسبق أن سجل هدفاً لشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا 2020، وهو في سن 17 عاماً فقط، ليصبح أصغر لاعب إماراتي وعربي يحرز هدفاً في تاريخ البطولة، كما سجل هدف الفوز للمنتخب الإماراتي على كوريا الجنوبية، ليحتل «الأبيض» المركز الثالث في مجموعته الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022.

ونوه موقع النادي ببروز حارب الموسم الماضي بسرعته ومهاراته السريعة، وأظهر أوراق اعتماده في ناديه والمنتخب من خلال السعي لتحقيق النجاح مع من حوله، كما نوه بأن قائمة أمنيات اللاعب طويلة، لكن أعظمها أن يحل هو وزملاؤه في شباب الأهلي، في المركز الأول في جميع البطولات المحلية والدولية، مدركاً أن هذه الأمنيات لا تتحقق إلا من خلال التفاني والتضحية والتميز والسعي الجاد.

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