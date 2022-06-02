منتخب الإمارات يرتدي الأبيض أمام اليابان وطاجيكستان وبالأحمر أمام السعودية

المصدر: البيان

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عُقد اليوم في قاعة الاجتماعات بإستاد بيوندكور الاجتماعين الفني والطبي لمباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، حيث حضر من جانب منتخب الإمارات جمال بوهندي مدير المنتخب، والدكتور عبدالله بارون طبيب المنتخب إلى جانب ممثلي الجهات المعنية.

وتناول الاجتماعان كافة الجوانب الفنية والتنظيمية واعتماد القائمة النهائية لكل منتخب والتي تضم 23 لاعباً حسب لائحة التصفيات, إلى جانب مراجعة اللائحة الفنية للبطولة ، والبروتوكول والخدمات الطبية التي يوفرها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال منافسات البطولة حفاظاً على سلامة الجميع ، فيما تم اعتماد ألوان قمصان المنتخبات خلال المباريات ، حيث تقرر أن يلعب منتخب الإمارات باللون الأبيض في مباراتي اليابان وطاجيكستان، فيما يرتدي اللون الأحمر في مباراة السعودية.

دينيس سيلفا : سنلعب من أجل الفوز وثقتنا كبيرة باللاعبين

أكد الاسباني دينيس سيلفا مدرب منتخب الإمارات الأولمبي اكتمال جاهزية الأبيض فنياً وبدنياً للمباراة الأولى في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً , وأشار إلى أن الأبيض يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته الافتتاحية في البطولة، لتمنح اللاعبين الدفعة المعنوية المطلوبة, ولكن علينا أن نكون على درجة عالية من التركيز خلال مجريات المباراة لتحقيق الهدف.

وعن مستويات منتخبات المجموعة الرابعة والمنتخب الياباني تحديداً، أكد مدرب الأبيض أن مستويات المنتخبات معروفة للجميع ، وستشهد مجموعتنا منافسات قوية، أما عن منتخب اليابان، قال : " منتخب اليابان يمتاز بالقوة البدنية ولديه مجموعة من العناصر الجيدة, وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق نتيجة إيجابية تكون دافعاً مؤثراً في مشوارنا في نهائيات كأس آسيا، ونوه إلى أن المنتخب الأكثر تركيزاً والتزاماً وانضباطاً من الناحية التكتيكية سيكون الأقرب لحصد الفوز".

وأعرب مدرب منتخبنا على ضرورة احترام جميع منتخبات المجموعة، وشدد على عدم التهاون مع أي منتخب خلال المواجهات المقبلة, وعلينا القتال للفوز في كل مباراة.

ورداً على سؤال حول فترة استعدادات الأبيض للبطولة، أكد الأسباني دينيس سيلفا أن فترة الإعداد كانت جيدة للتحضير لهذه البطولة المهمة، وتم خلالها عقد سلسة من التدريبات وخوض مباريات ودية في المعسكرات الداخلية والخارجية، والمشاركة في بطولة غرب آسيا، والبطولة الدولية التي نظمها اتحاد الكرة بدبي للمنتخبات الأولمبية، بالإضافة لمباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس آسيا الوجودين فيها الأن.

عيد خميس: ندرك أهمية وصعوبة المباراة الافتتاحية وطموحنا الفوز

وعد عيد خميس لاعب نادي شباب الأهلي وكابتن منتخب الإماراتي الأولمبي بتقديم كل ما يملك من أجل قيادة المنتخب مع بقية زملائه لتحقيق الفوز في مواجهة الغد أمام منتخب اليابان، ونُدرك الأهمية الكبيرة لهذه المباراة وضرورة تحقيق الفوز فيها، مضيفاً أن الجهاز الفني للمنتخب تحدث إلى اللاعبين وطالبهم بتقديم أفضل مستوى وحصد نقاط المباراة.

وأشار عيد خميس إلى أن الأبيض الأولمبي يضم عدداً من اللاعبين الموهوبين الذين يملكون الكثير ليقدموه, ولديهم طموح كبير للوصول بعيداً في هذه البطولة المهمة لهذا الجيل، والتي تضم منتخبات قوية تبحث جميعها عن لقب البطولة.

وتحدث كابتن المنتخب عن الحالة المعنوية للاعبين، مبيناً أن الجميع يتمتع بروح معنوية عالية، ومتحمسون لخوض اللقاء ويرغبون في الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية.

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