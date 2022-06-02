أبيض الشباب يلتقي طاجيكستان ودياً غداً

المصدر: (دبي - البيان )

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يخوض منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2003، غداً الخميس، مباراته الودية الأولى أمام نظيره منتخب طاجيكستان، ضمن برنامج معسكره الخارجي في العاصمة الطاجيكية دوشانبيه المقام في الفترة من 31 مايو إلى 5 يونيو الجاري.

ويؤدي أبيض الشباب تدريباته مساء أمس تحت قيادة الإسباني فرانك أورتيغا مدرب المنتخب والجهاز الفني المساعد، وبمشاركة جميع اللاعبين المتواجدين في هذا المعسكر. يذكر أن هذا المعسكر يأتي ضمن البرنامج المعتمد من لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة لتحضيرات المنتخب للمشاركة في تصفيات بطولة كأس آسيا للشباب في الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر المقبل في قرغيزستان، حيث يلعب منتخبنا الوطني ضمن المجموعة العاشرة التي تضم منتخبات إيران وقرغيزستان وبروناي، فيما تُقام نهائيات بطولة كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا في أوزبكستان العام المقبل.

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