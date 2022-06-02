«الأولمبي» يسعى لتجاوز «ربع نهائي» الآسيوية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يُواصل منتخبنا الأولمبي لكرة القدم سلسلة تحضيراته في العاصمة الأوزبكية «طشقند»، استعداداً لمواجهته الأولى في نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً أمام منتخب اليابان غداً لحساب المجموعة الرابعة. ويبدأ المنتخب الوطني الأولمبي تحدي كأس آسيا تحت 23 عاماً ضمن المجموعة الرابعة، والتي تضم أيضاً منتخبي السعودية وطاجاكستان، ويسعى «الأبيض» الأولمبي بقيادة مدربه الإسباني دينيس سيلفا، إلى تجاوز عقبة الدور ربع النهائي في البطولة الآسيوية، والتي تستضيفها أوزبكستان حتى 19 يونيو المقبل، بمشاركة 16 منتخباً تم تقسيمها على 4 مجموعات.

ويؤدي منتخبنا تدريباته تحت قيادة المدرب الإسباني دينيس سيلفا وجهازه الفني المساعد بمشاركة كافة اللاعبين، حيث يحرص الجهاز الفني للمنتخب على تجربة مجموعة من الخطط التكتيكية وأساليب اللعب، والتنبيه على لاعبي الأبيض بأهمية التواصل بينهم خلال الحصص التدريبية والمباريات. ويحرص الجهاز الإداري على التحدث مع اللاعبين بشكل يومي خلال الاجتماعات التي تعقد في فندق إقامة المنتخب وملاعب التدريبات، وحثهم على بذل المزيد من الجهد خلال هذه الفترة المهمة، والاستفادة من الحصص التدريبية واتباع تعليمات الجهاز الفني.

مشوار

من جانبه، قال جمال بوهندي مدير المنتخب: «تركيزنا منصب على المباراة المرتقبة التي ستجمع منتخبنا الوطني بنظيره الياباني غداً في بداية مشوار المنتخب في البطولة، نظراً لأهمية هذه المباراة التي تُعد بمثابة انطلاقة أولى ضمن المجموعة التي تضم كذلك السعودية وطاجيكستان».

وأكد مدير المنتخب، أهمية المباراة الافتتاحية أمام اليابان التي يسعى من خلالها المنتخب لبداية إيجابية في البطولة، آملاً أن يكون الفوز حليفنا في أول مواجهة، مضيفاً: «إن الحصول على أول ثلاث نقاط سيدعم المنتخب كثيراً في بداية مشواره بالبطولة».

مكانة

على جانب أخر، وعلى الرغم من احتلال كرة القدم السعودية مكانة مرموقة على الساحة القارية عبر المنتخب الأول والأندية، إلا أنها تبحث عن مكان لها على صعيد تحقيق الألقاب في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً. وتأهل المنتخب السعودي إلى النهائيات بعد أن كان أحد المنتخبات التي تحتل المركز الثاني في التصفيات، وجاء خلف الكويتي برصيد 3 نقاط من فوز على بنغلاديش 3 - 0، وخسارة أمام الكويت المتصدر 1 - 2.

تألقأما المنتخب الياباني فيطمح إلى استعادة مجده الذي تحقق في العام 2016، حينما توج بلقب كأس آسيا تحت 23 بعد مستويات مميزة ختمها بالفوز على كوريا الجنوبية 3 - 2 في المباراة النهائية في الدوحة. وتأهلت اليابان إلى النهائيات المقبلة بعد أن تصدرت ترتيب المجموعة الحادية عشرة برصيد 6 نقاط من فوزين على هونغ كونغ وكمبوديا بنتيجة واحدة 4 - 0، لتضمن مقعدها للمرة الخامسة على التوالي.

حلم الطاجيكي

يطمح منتخب طاجيكستان للعب دور بارز في منافسات المجموعة الرابعة في المغامرة الأولى له على صعيد المسابقة، بعد أن تحقق حلم الوصول إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23، ويمتلك الفريق من الإمكانات الفنية ما يؤهله لأن يكون رقماً صعباً في حسابات التأهل. ونجح المنتخب الطاجيكي بالتأهل إلى النهائيات، باعتباره أحد أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثاني، حيث حل وصيفاً لإيران في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من فوزين على لبنان 1 - 0، وعلى النيبال 6 - 0، وخسر بصعوبة أمام المتصدر 2 - 3.

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