الأبيض يستعد لـ «الكنغر» بمعنويات عالية

المصدر: الدوحة - البيان

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يُكثف منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، تحضيراته في معسكر الدوحة، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الأسترالي «الكنغر»، الثلاثاء المقبل، باستاد أحمد بن علي، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الدوحة «العاشرة مساء بتوقيت الإمارات»، ضمن مواجهة الملحق الآسيوي، المؤهل للملحق العالمي أمام منتخب بيرو، والذي بدوره يؤهل لنهائيات كأس العالم 2022. وتحت أنظار الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني أروابارينا يؤدي اللاعبون تدريباتهم وسط معنويات عالية، فهم يشعرون بمسؤولياتهم في هذه المرحلة الحساسة من التصفيات، ويدركون متطلبات الفترة الحالية، لتحقيق الطموحات.

وتشهد تدريبات الأبيض في الدوحة، حضور ووجود حميد أحمد الطاير عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وأحمد الطنيجي المشرف العام على المنتخب الأول، وعبد الله سالم بن طوق عضو اللجنة.

من جانبه، أشاد أحمد الطنيجي المشرف العام على المنتخب الوطني، بأجواء الاستعدادات والتحضيرات، وبالحالة البدنية والفنية للاعبين، سواء في التجربة الودية الدولية التي حققت فوائد كبيرة أمام منتخب غامبيا قبل السفر إلى الدوحة، أو حتى خلال التدريبات اليومية، مشيراً أن الأجواء كلها إيجابية في المعسكر هنا في الدوحة، واللاعبون في قمة التركيز، وروح التحدي موجودة لدى الجميع، وأملاً في الحصول على الدعم الكامل من الجماهير في المدرجات خلال المباراة، حيث سينتظر المنتخب الأوفياء بالتأكيد لدعمه خلال المواجهة المرتقبة.

دعم

من جانبه، أكد عبد الله رمضان لاعب منتخبنا الوطني، أن جميع لاعبي الأبيض، باتوا في قمة الجاهزية للمرحلة الأخيرة من عمر التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، ولقاء منتخب أستراليا 7 الجاري بالدوحة، لافتاً إلى أن ارتفاع المعنويات لدى جميع اللاعبين، أصبح واضحاً، فهم يتمتعون بالروح القتالية العالية، وبالطموح الكبير لإسعاد جماهير الكرة الإماراتية. وأشار إلى أن المنتخب يحتاج لجماهيره الوفية في المدرجات يوم المباراة، وقال: نحن اللاعبون سنقاتل في الملعب، ونعد بتقديم كل ما نستطيع داخل المستطيل الأخضر، من أجل الحصول على فرصتنا في التأهل للملحق العالمي، وخوض مباراة أمام منتخب بيرو. وتابع: نعلم أن المواجهة المنتظرة أمام استراليا لن تكون سهلة، لكن نحن في انتظار الدعم والمساندة الكبيرة من جمهورنا، فحضوره يُعد أهم عوامل التحفيز، ويُسهم في رفع المعنويات، وزيادة الطموح والحماس في نفوس اللاعبين خلال المباراة المقبلة.

مواجهة

كما أكد بندر الأحبابي لاعب منتخبنا الوطني، أن التحضيرات للمواجهة المرتقبة أمام منتخب أستراليا في لقاء الملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي، تسير بخطى مدروسة، مشيراً إلى أن كتيبة المنتخب مجهزة بشكل جيد، وقال: «نحن نعد بالقتال في الملعب، لأننا ما زلنا نتمسك بأمل التأهل للملحق العالمي، ثم التأهل للمونديال، كما نحتاج لدعم عشاق الأبيض، حتى تكتمل الصورة، ويؤدي كل فرد دوره، سواء داخل أو خارج الملعب». وتابع: المواجهة المنتظرة أمام أستراليا صعبة بالتأكيد، لكنها ليست مستحيلة على رجال المنتخب، ولدينا ثقة في النفس، لكن وجود الجماهير خلف المنتخب، سيكون تأثيره إيجابياً في جميع اللاعبين.

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