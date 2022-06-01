كلباء، يُصعد ياسر حسن بعقد 3 سنوات

المصدر: كلباء – محمد فضل

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قررت شركة كرة بنادي كلباء، بتصعيد اللاعب الشاب ياسر حسن إلى صفوف الفريق الأول، بعقد يمتد لثلاث سنوات، كما قامت الشركة بإعادة ترتيب الجهاز الإداري للفريق الأول، وضمت الكابتن عيسى مطر غراب للقائمة، ليصبح مديراً للفريق الأول، فيما سيتولى محمد عبد الله الزعابي الإشراف على الفريق الأول، إلى جانب مهامه الأخرى في النادي، والكابتن موسى حطب إدارياً، وذلك اعتباراً من الموسم الكروي المقبل.

من جانبه، أكد عبد السلام محمد مدافع كلباء، أن الموسم الأخير لم يلبِ طموحات وتطلعات جمهور وإدارة النادي، على الرغم من الجهود التي بذلها اللاعبون والجهازان الفني والإداري، لكن بعض النتائج لم تكن كما يتمنى الجميع، مبيناً أن الموسم السابق، كان في غاية الصعوبة، وبتعاون الجميع، استطعنا أن نتجاوز بعض الصعوبات، لافتاً إلى أن الإعداد للموسم المقبل، سيكون مبكراً، وسنحاول تلافي كل الهفوات التي حدثت، وأعتقد بأن الطموحات والآمال كبيرة.

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