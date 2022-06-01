راشد بن حميد يستعرض أوجه التعاون المشترك مع رئيس الاتحاد الكويتي

المصدر: البيان

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استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم عبدالله الشاهين رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، خلال زيارته الإمارات، بالتزامن مع إقامة المنتخب الأول للكويت معسكراً إعدادياً في العاصمة أبوظبي، استعداداً لخوض التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2023.

وهنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، عبدالله الشاهين، بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد الكويتي لكرة القدم، متمنياً التوفيق لمجلس الإدارة الجديد في مهمته المنتظرة.

وتطرق اللقاء إلى أوجه التعاون المشترك بين الاتحادين الشقيقين، وسُبل تعزيزها لما فيه خدمة الرياضة، وتبادل الطرفان خلال اللقاء الدروع التذكارية.

حضر اللقاء محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، وجمال العتيبي عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم وصلاح القناعي الأمين العام للاتحاد الكويتي.

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