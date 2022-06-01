خلف بن عنبر: استقلت من «مشرف الصقور» بسبب الهبوط

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف خلف سالم بن عنبر، عضو مجلس إدارة نادي الإمارات عن استقالته من منصب مشرف الصقور، مبيناً أن الهبوط من دوري المحترفين إلى الدرجة الأولى أحد أسباب الاستقالة، ذاكراً أنه من ناحية أدبية رأى عدم إمكانية استمراره في مهمته لأنه يتحمل مسؤولية الهبوط بحكم المنصب.

وقدم بن عنبر اعتذاره لأسرة النادي عن عدم نجاحه في قيادة الفريق للبقاء بدوري الأضواء والشهرة، وقال: اعتذر للجمهور الذي لم يترك الفريق ووقف بجانبه ودعمه ولكل الرؤساء السابقين وأقطاب ورموز النادي، لقد اجتهدت مع إخواني من أجل تحقيق النتائج التي تليق بنادي الإمارات، لكنني لم أوفق في المهمة لأسباب متعددة، لذلك رأيت التنحي لأن الاستقالة أفضل في مثل هذا الظروف حتى يحدث تغيير جديد، كما حدث على مستوى الجهاز الفني واللاعبين الأجانب، أيضاً من أسباب الاستقالة شعرت بعدم القدرة على التوفيق بين العمل وأداء المهمة التي تتطلب جهداً كبيراً.

شكر

وشكر خلف سالم بن عنبر مجلس الإدارة على الثقة التي أولاها له في الفترة الماضية بتكليفه بأعباء المشرف، وتقديم الدعم له، مبيناً أنه موجود مع إخوانه في المجلس بصفته عضواً، وأن اعتذاره من منصب المشرف فقط، وأضاف: الفرصة الآن للعناصر الشابة عبد الله العاجل وهادف سيف وهما مؤهلان لتقديم عمل رائع مع الفريق وإعادته من جديد إلى موقه الطبيعي بين أندية المقدمة.

تحية للاعبين

وحيا عضو مجلس إدارة نادي الإمارات، لاعبي الفريق على الجهد الذي بذلوه، ذاكراً أنه راض عن اللاعبين رغم الهبوط، لأنهم اجتهدوا حتى آخر مباراة ولم يتخاذلوا أو يستسلموا، وأضاف: هذه هي كرة القدم أحياناً تعطيها كل ما لديك لكن التوفيق لا يحالفك وأحياناً تهزمك ظروف أقوى منك مثل التي عاشها الفريق مثل الإصابات المتكررة.

وتمنى خلف سالم أن ينجح الصقور في تصحيح الوضع سريعاً بنيل لقب بطولة دوري الدرجة الأولى والعودة من جديد إلى دوري المحترفين بمستوى أفضل يؤهله للمنافسة على مراكز جيدة بعيداً عن شبح الهبوط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز