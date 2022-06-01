الأبيض الأولمبي يواصل تحضيراته في طشقند استعداداً لمواجهة اليابان

المصدر: البيان

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يُواصل منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم سلسلة تحضيراته في العاصمة الأوزبكية, طشقند, استعداداً لمواجهته الأولى في نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً أمام منتخب اليابان يوم الجمعة الموافق 3 يونيو لحساب المجموعة الرابعة.

ويؤدي منتخب الإمارات تدريباته تحت قيادة المدرب الإسباني دينيس سيلفا وجهازه الفني المساعد بمشاركة كافة اللاعبين، حيث يحرص الجهاز الفني للمنتخب على تجربة مجموعة من الخطط التكتيكية وأساليب اللعب، والتنبيه على لاعبي الأبيض بأهمية التواصل بينهم خلال الحصص التدريبية والمباريات.

ويحرص الجهاز الإداري على التحدث مع اللاعبين بشكل يومي خلال الاجتماعات التي تعقد في فندق إقامة المنتخب وملاعب التدريبات، وحثهم على بذل المزيد من الجهد خلال هذه الفترة المهمة، والاستفادة من الحصص التدريبية واتباع تعليمات الجهاز الفني .

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