محمد النقبي: الأبيض ينتظرنا الآن أكثر من أي وقت مضى

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا محمد سعيد النقبي، مدير فريق نادي الجزيرة الحمراء إلى مساندة الأبيض في المرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر، وتعزيز الثقة في اللاعبين قبل مواجهة المنتخب الأسترالي، موضحاً أن المنتخب الوطني بحاجة قوية إلى الدعم الجماهيري وتجديد الثقة في اللاعبين أكثر من أي وقت مضى، لعدم تفويت فرصة المحافظة على حظوظ التأهل التاريخي الثاني إلى المونديال في مسيرة الكرة الإماراتية.

وأوضح النقبي خلال تصريح لـ «البيان»، أن اتحاد الكرة بقيادة الشيخ راشد بن حميد النعيمي حرص على توفير الأجواء المناسبة أمام اللاعبين، وغرس في دواخلهم الروح العالية والثقة الكبيرة لتجاوز الظروف التي تعترضهم حتى يكون القادم وفق أفضل التوقعات التي تلبي طموح الشارع الرياضي، لتحقيق تطلعات الوطن الغالي الذي وهبنا الحب والانتماء ونسعى لأجله إلى كل ما يعكس صورته المشرفة في جميع المناسبات الرياضية.

وأضاف: ينبغي الاستفادة من الأجواء الإيجابية، والعمل على جميع المطلوبات التي تتوحد خلفها العقول والقلوب حتى يستعيد منتخبنا الوطني عافيته، ويمضي في مشوار المنافسة بأفضل التوقعات، لأنه يجب أن يكون في المكان الصحيح والمكانة المرموقة والشرف الرفيع لكونه يحمل شعار الوطن الغالي.

وأكد النقبي أن الكرة الآن في ملعب اللاعبين لإظهار الروح العالية، والعزيمة القوية، والتمسك بالأمل، وعكس الصورة المطلوبة من الوفاء للوطن، والتضحية لأجله بأغلى ما نملك، وعدم التراجع عن تطلعات الشارع الرياضي الذي ينتظر منهم الكثير، ويلتف حولهم لتحقيق النتائج المرجوة، بشعار واحد أننا ليس لدينا ما نخسره ويجب أن يكون «مهر» المحافظة على حظوظ التأهل بكل ما نملك من روح وعزيمة وإخلاص ووفاء للشعار الوطني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز