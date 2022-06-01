نادي الإمارات يتعاقد مع التونسي فتحي العبيدي

المصدر: وام

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أعلن نادي الإمارات تعاقده مع المدرب البلجيكي من أصل تونسي فتحي العبيدي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي بحضور يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس إدارة شركة نادي الإمارات وثاني الشحي عضو مجلس الإدارة وعبد الله العاجل مشرف عام الفريق الأول لكرة القدم .

وأشاد يوسف البطران بالسيرة الذاتية الطيبة التي يتمتع بها المدرب الجديد بعد أن سبق له العمل في الدول العربية منها البحرين وتونس إلى جانب خبراته في بلجيكا، وأيضا خلال قيادته لفريق العروبة بدوري أدنوك للمحترفين .

بدوره أعرب المدرب العبيدي عن شكره وتقديره لإدارة النادي والثقة التي أولوها له كما أعرب عن أمله في تحقيق تطلعات إدارة وجماهير النادي، لافتاً إلى أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تكوين فريق كبير للمستقبل وقوي يكون قادراً على خوض المنافسات، ويستطيع تحقيق النتائج الإيجابية، مقدماً الشكر لإدارة .

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