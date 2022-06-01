ولي عهد الشارقة يشكل إدارة «البطائح»

المصدر: الشارقة - وام

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أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قراراً إدارياً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي البطائح الرياضي الثقافي بالشارقة، ونص القرار الإداري رقم (6) لسنة 2022 على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة نادي البطائح الرياضي الثقافي، برئاسة حمد سالم علي حمودة الكتبي، وعضوية كل من:

أحمد سيف بن نهيلة، وأحمد عبد الله مبارك، وحران مبارك الكتبي، وحمودة ثاني امبليشة، وعبدالله سلطان بن سلومة، وعبيد سعيد الطنيجي، ومحمد عبد الله حليس.

وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة،تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته، إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.

كما أصدر سموه قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة نادي البطائح لكرة القدم، ونص القرار الإداري رقم (7) لسنة 2022 على أن يتم تشكيل مجلس إدارة شركة نادي البطائح لكرة القدم، برئاسة عبيد سعيد الطنيجي، وعضوية كل من: حسن محمد عبيد المراشدة، وخلفان سيف المسافري، وسليمان علي أحمد النقبي، وطارق سالم عبد الله الخنبشي، وناصر سعيد الشمام الطنيجي.

وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته، إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.

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