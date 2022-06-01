النصر يجدد عقد محمد فوزي موسمين

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

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جدد النصر عقد لاعبه محمد فوزي لمدة موسمين ليستمر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم إلى غاية 2024، وهو ثاني لاعب يتم التجديد له بعد كابتن الفريق طارق أحمد من ضمن اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي. ويشغل محمد فوزي مركز الظهير الأيمن وكان انتقل إلى العميد قادماً من الجزيرة قبل موسمين بعد أن لعب لأندية اتحاد كلباء وشباب الأهلي وبني ياس والعين.

من جهة أخرى، أكد مصدر مسؤول بشركة النصر لكرة القدم أن حارس المرمى أحمد شمبيه لم يتلق أي عرض رسمي من أي فريق خلافاً لما تم الترويج له في الفترة الأخيرة.

وكان النصر جدد عقد أحمد شمبيه قبل نهاية الموسم الماضي حتى 2026.

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