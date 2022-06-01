الأبيض الأولمبي يستعد لـ«الساموراي»

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يستعد منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم لخوض غمار المشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً التي تقام في أوزبكستان، حيث يلعب الأبيض ضمن المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات السعودية واليابان وطاجيكستان.

وسيخوض «الأبيض الأولمبي» أولى مبارياته في البطولة أمام منتخب اليابان «الساموراي» الجمعة المقبلة عند الساعة 6:00 مساءً بتوقيت الإمارات على ملعب بختاكور، ويلتقي في المباراة الثانية مع منتخب طاجيكستان 6 يونيو، ويختتم مرحلة دور المجموعات بمواجهة منتخب السعودية 9 منه، وتقام هاتان المباراتان على ملعب لوكومتيف.

على جانب آخر، عقد مسؤولو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس اجتماعاً مع بعثة منتخبنا الوطني الأولمبي، وتم في الاجتماع مناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية كافة الخاصة بالبطولة، ومراجعة أسماء وملابس منتخبنا الوطني.

كما حرص مسؤولو الاتحاد الآسيوي على تقديم محاضرة تحكيمية ركزت على أهمية اللعب النظيف مع الخصم، وتقبل واحترام قرارات حكام المباريات في البطولة، وتطرقت كذلك لتقنية الفيديو «VAR» والحالات الخاصة بها، إلى جانب آخر التعديلات التي أجريت على قانون كرة القدم.

من جهة أخرى، شارك لاعبو الأبيض الأولمبي في جلسة التصوير الرسمية، التي نفذتها إدارة الفعاليات في الاتحاد الآسيوي، وذلك بغرض توفير صور رسمية للاعبين بشكل موحد لاستخدامها في الشاشات والمنصات الإعلامية كافة الخاصة بالبطولة قبيل وأثناء منافساتها.

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