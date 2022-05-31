عجمان يجدد عقد وليد أزارو موسمين

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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جدد نادي عجمان عقد المهاجم المغربي وليد أزارو موسمين كأول صفقة في ملف المحترفين الأجانب استعداداً للموسم الجديد، وجاء التعاقد معه بعد النجاح الذي حققه مع الفريق خلال النصف الثاني من الموسم، حيث تم التعاقد معه منتصف الموسم الماضي وشارك في 12 مباراة لدوري أدنوك للمحترفين، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 أهداف.

وكانت جميع أهدافه مؤثرة في نتائج المباريات مما أسهم في إنهاء الفريق مشواره بالدوري في المركز السابع برصيد 35 نقطة، ويعتبر أزارو ثاني الأجانب في عجمان للموسم الجديد بعد التونسي فراس بالعربي المرتبط بعقد مع النادي 3 مواسم انقضى منها موسم واحد.

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