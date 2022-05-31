مسافي يجدد عقد 5 مواطنين.. والدبل مستمر

المصدر: مسافي – محمد فضل

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أعلن نادي مسافي أحد أندية دوري الدرجة الأولى، عن تجديد عقود 5 لاعبين مواطنين هم: عبدالله الشهياري، عبدالله عيسي، حمد الحنطوبي، خليفة المرشدي، إبراهيم سويدان، كما تم الاستغناء عن المحترفين الأجانب الإيفواري إبراهيما دياكيتي، والبرازيلي سيلفيو رودريجوس، كما أكد القرار استمرارية الجهاز الفني، بقيادة المدرب الشاب فهد الدبل ومساعده مجدي الشيشيني، إلى جانب مدرب الحراس وليد جابر، وذلك لموسم آخر.

من جانبه، أكد سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس إدارة نادي مسافي، إرسال خطاب لاتحاد الكرة يفيد بشأن موافقة ناديه في المشاركة، ضمن النسخة المقبلة من دوري الدرجة الأولى، لافتاً إلى أن ناديه يسعى إلى الظهور الجيد، خلال الموسم المقبل، وألمح إلى أن تجديد عقود الجهاز الفني، بقيادة فهد الدبل جاء بناء على النتائج الجيدة، التي قدمها الفريق خلال الموسم الأخير من مسابقة دوري الهواة، كما لفت إلى أن عقود المواطنين تأتي في إطار سياسة الحفاظ على لاعبي النادي، وذلك بعد التجانس الكبير، الذي أظهروه خلال موسم دوري الهواة، وكشف المحرزي عن استمرارية عقود اللاعبين المقيمين.

بدوره، عبر المدرب فهد الدبل عن سعادته بتجديد عقده، مقدماً الشكر لإدارة مسافي، منوهاً بأن تجديد عقود الجهاز الفني سيكون له انعكاسات إيجابية، ونتائج لافتة خلال الموسم المقبل.

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