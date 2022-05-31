«رابطة المحترفين» تناقش استعدادات الموسم المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ناقش مجلس إدارة رابطة المحترفين مجريات موسم 2021-2022، وأشاد بكل الجهود التي بذلت لإخراج الموسم الرياضي المنصرم بأبهى حلة، كما ناقش استعدادات الموسم المقبل 2022-2023، واطلع على التقارير الفنية والتجارية.

جاء ذلك في اجتماع المجلس الدوري، الذي انعقد صباح أول من أمس، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس الرابطة، وحضور كل من جمال حامد المري نائب الرئيس، محمد عبيد اليماحي، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي وجواهر عبد العزيز السويدي أعضاء مجلس الإدارة.

ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال، ومصعب المرزوقي مدير قطاع الخدمات المساندة، ومديري الإدارات في رابطة المحترفين. كما اطلع المجلس على تقارير الإنجاز وسير العمل في مختلف الإدارات والأقسام، والمشاريع القائمة والمستقبلية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز