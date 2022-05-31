«الآسيوي» يستطلع رأي الاتحادات لاستضافة كأس آسيا 2023

المصدر: دبي- العوضي النمر

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تلقى اتحاد الكرة رسالة من نظيره الآسيوي يستطلع فيها الرأي في استضافة كأس آسيا لكرة القدم 2023، بعد قرار الصين بالانسحاب كمضيف للبطولة، كما أرسل نفس الرسالة لكل الاتحادات القارية، وحدد الآسيوي 30 يونيو المقبل كآخر موعد لتلقي ردود الاتحادات، على أن يقوم الآسيوي بعد ذلك باختيار الدولة المستضيفة بناء على تفويض الكونجرس الآسيوي لمجلس إدارة الاتحاد.

وكشفت مصادر رسمية عن أن اتحاد كرة القدم لا يعتزم تقديم طلب استضافة بطولة كأس آسيا 2023، حيث كانت الإمارات آخر دولة استضافت البطولة في 2019 وحققت نجاحاً كبيراً في التنظيم والاستضافة، ومن الصعب إقامة البطولة في دولة واحدة مرتين على التوالي، وأوضحت المصادر أن النسخة المقبلة محسوبة لصالح دول الشرق، وهذا يعني أن الخيار الأول سيكون لدولة من دولها.

فيما أعلن كوزو تاشيما رئيس الاتحاد الياباني، عن تواصل الاتحاد الآسيوي للعبة مع اتحاده من أجل استضافة كأس أمم آسيا المقبلة، واكتفى تاشيما بتعليقٍ دبلوماسيٍ على طلب الاتحاد الآسيوي قائلاً: إذا قُدّر لليابان استضافة البطولة، فإن الأمر سيكون مثيراً دون أدنى شك.

وهو يتواكب مع ما سبق وذكرته مصادر للبيان بأن البطولة ليست من حق دول غرب القارة وستُقام في شرقها، وهذا يعني بأن الخيار الأول للاستضافة سيكون منها، ورجّحت المصادر الرسمية أيضاً أن تكون اليابان وكوريا الجنوبية هما الأقرب لاستضافة نسخة 2023 بالنيابة عن الصين.

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