دبا الحصن يقدم مدربه محمد جلبوت للإعلام

المصدر: دبا الحصن - محمد فضل

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أعلن نادي دبا الحصن التعاقد رسمياً مع المدرب الوطني محمد جلبوت، وقامت إدارة النادي بتقديم جلبوت رسمياً لوسائل الإعلام، وذلك عبر مؤتمر صحافي تم مساء اليوم بحضور إبراهيم بغداد الدرمكي رئيس النادي ومحمد سيف الظهوري رئيس لجنة الاحتراف والفريق الأول وسعيد الريامي أمين السر العام إلى جانب المدرب.

في بداية المؤتمر رحبت إدارة النادي بالمدرب محمد جلبوت، متمنين له التوفيق في مشواره الجديد مع الفريق الأخضر، وقال الظهوري إن محمد جلبوت غني عن التعريف ويمتلك خبرات كبيرة من خلال تواجده في عدد من الأندية المحلية وآخرها مشواره الجيد مع فريق العربي بدوري الدرجة الأولى.

من جانبه قدم المدرب محمد جلبوت الشكر لإدارة نادي دبا الحصن وذلك للثقة الغالية، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يكون عند حسن ظن إدارة وجمهور دبا الحصن، منوهاً إلى أنه متحمس لبدء تحدٍ جديد مع النادي الحصناوي، قائلاً: أتمنى أن أنجح في قيادة الفريق إلى مصاف دوري المحترفين مع نهاية الموسم الكروي المقبل، وذكر أن كل خبراته تعتبر ملكاً لفريق الحصن.

من جهته قال سعيد الريامي أمين السر العام إن قيادة المدرب محمد جلبوت للعربي والنتائج اللافتة شجعتهم على التعاقد معه، فضلاً عن امتلاك المدرب للمعرفة والدراية بدوري الدرجة الأولى، وذكر أن إدارة النادي ستوفر له كل الإمكانات من أجل إنجاح مشواره مع الحصن.

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