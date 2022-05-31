خلدون المبارك: رؤية منصور بن زايد سر إنجازات سيتي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، أن رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مالك نادي «مانشستر سيتي»، سر إنجازات النادي ، جاء ذلك خلال مقابلة مصورة مع قناة النادي الرسمية تناول فيها إنجاز وطموحات النادي ، وخطة تدعيم خطوطه، ومسيرة تطوير أكاديمية سيتي لكرة القدم.

واستهل المبارك حديثه بالمباراة الأخيرة في جدول الدوري أمام أستون فيلا واستحقاق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وقال : «اعتقدت قبل 10 سنوات أننا لن نشهد مرة أخرى حدثاً من هذا القبيل أو بالأحرى 90 دقيقة أخرى بهذه الروعة ولكن تشابه أحداث المباراة الأخيرة والمباراة التي خاضها النادي قبل 10 سنوات كان مذهلاً بالفعل، فهذه المباراة مع أستون فيلا وهذه التسعون دقيقة وآخر 15 دقيقة منها تحديداً ستبقى محفورة في الأذهان».

وأضاف: «الطريقة التي تعاملنا بها مع هذا التحدي، والترقب الذي عشناه كان هائلاً، شخصية اللاعبين وحضورهم وإصرارهم كان وراء تحقيق هذا الفوز الكبير. إنه حدث متميز بالفعل وسيبقى في ذاكرتي».

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وتابع حديثه عن تدعيم خطوط سيتي بالمواهب الكروية: «قد يكون هالاند أفضل لاعب في العالم بهذا العمر يحمل الرقم 9، وحين ننظر إلى السنوات العشر أو الخمس عشرة المقبلة سندرك حينها أن قرار الاستثمار في هذا المهاجم كان صائباً وفي محله».

وأردف: «ما أريد قوله أن هالاند مهاجم استثنائي وموهوب، وأعتقد أنه كان محط أنظار العالم بأسره وأن أفضل الفرق والأندية في العالم تتمنى ضمه إلى صفوفها، ونحن سعداء جداً بقرار هالاند الانضمام إلى فريق مانشستر سيتي».

ثم تابع: «ووجدنا في ألفاريز واحداً من ألمع المهاجمين الشباب وأكثرهم موهبة في أمريكا الجنوبية».

استثمار وصبر

وعن مسيرة تطوير أكاديمية سيتي لكرة القدم: «لقد تطلب دفع الأكاديمية لمواصلة المسيرة وقتاً ليس بالقصير، فمثل هذه الأمور تستغرق سنوات. فقد استثمرنا وصبرنا وواصلنا مسيرتنا، وكما لاحظتم، في العامين الماضيين نوع المواهب التي ظهرت في الأكاديمية، إنها المواهب التي كنا نأملها والتي كانت جزءاً من رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مالك نادي «مانشستر سيتي»، منذ اليوم الأول لقرار سموه الاستثمار في النادي.

والذي كان في الواقع استثماراً في فريق قادر على الاستمرار في تحقيق الأفضل في ظل أكاديمية غاية في التميز نحرص دائماً على تنميتها وتطويرها لتكون لدينا في نهاية الأمر تشكيلة متميزة من المواهب التي سنواصل استقطابها من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن المواهب التي تواظب الأكاديمية على رعايتها وتطويرها».

وأضاف: «أنا على ثقة بأن المرحلة المقبلة ستشهد انضمام المزيد من اللاعبين إلى صفوف النادي. وسنواصل العمل على تطوير الفريق في جميع المجالات التي تتطلب ذلك».

واختتم حديثه: «لقد فزنا ببطولة الدوري الأحد الماضي. ولا شك في أن السعادة غمرت نفوس الجميع الذين سارعوا للاحتفال بالفوز ليلة الأحد بعد المباراة. ولكن ما هي إلا ساعات قليلة ويدور بيني وبين فيران وبيب غوارديولا وتشيكي الحديث عن كيفية تطوير الفريق وعن استعداداتنا للموسم المقبل. وهكذا فإن الاحتفال بتحقيق الفوز لم يلهِنا عن المستقبل بل سرعان ما قلبنا صفحة الحاضر لنستشرف المستقبل».

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