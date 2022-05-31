صيف ساخن ينتظر مدربي الهواة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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يبدو أن مؤشر صيف الهواة سيكون ساخناً على مستوى تنقلات المدربين الهواة، وكشفت إدارات بعض الأندية عن هوية المدربين الجدد، فيما بقيت أندية أخرى على الأسماء الحالية وتتردد إدارات أخرى في الإبقاء على الحاليين أو إقالتهم.

وتمكن الحمرية من التعاقد مع المدرب الإنجليزي من أصل تونسي طارق الحضيري، والذي قاد فريقه البطائح لتحقيق إنجاز غير مسبوق على مستوى أندية الدولة بعد نجاح الفريق في الصعود إلى دوري الأضواء والشهرة بعد ثلاثة مواسم فقط على تكوين فريق كرة القدم في النادي الذي تم تأسيسه عام 2012 أي قبل 10 سنوات من الآن، لينقل الحضيري تجربته إلى نادٍ جديد بعد أن كانت بدايته مع التعاون والذي انتقل منه إلى مصفوت ثم البطائح وأخيراً الحمرية ليخلف المدرب الوطني جمال الحساني الذي تعاقدت معه إدارة نادي الحمرية منتصف الموسم الأخير بشكل مؤقت خلفاً للمدرب المصري طارق السيد المقال بسبب تراجع النتائج.

مغادرة وعودة

وفي مصفوت استعانت إدارة النادي بالمدرب الجزائري فؤاد بومضل قادماً من حتا ليقود فريق القناصة خلال الموسم المقبل خلفاً للمدرب الوطني عبد الغني المهري، الذي لم تكتمل إجراءات التفاوض معه لموسم رابع على التوالي مع مصفوت، وأعاد الذيد مدربه القديم المتجدد محمد سعيد الطنيجي .

وفي أندية رأس الخيمة، استغنى التعاون عن مدربه المغربي أحمد مجاهد ، فيما جددت إدارة نادي مسافي عقد المدرب الشاب فهد الدبل ، ولم تتضح الرؤية داخل أروقة نادي الرمس بالإبقاء على المدرب الحالي سالم البوت أو الاستغناء عن جهوده في وقت أعاد فيه الجزيرة الحمراء تجديد عقد المدرب الوطني معتز عبد الله.

تجربة جديدة

وفيما يتعلق بدبا الحصن فقد تم التعاقد مع المدرب الوطني محمد جالبوت خلفاً للمغربي سعيد شخيت وسيحاول جالبوت إعادة دبا الحصن للصعود إلى دوري المحترفين، بعد أن كان المدرب قريباً جداً من تحقيق هذا الحلم مع العربي هذا الموسم، ويسعى العربي للتعاقد مع بديل محمد جالبوت شأنه شأن الفجيرة الذي استغنى عن مدربه الشاب محمد عبد الله التيمومي.

غموض الهابطين

عقب هبوط كل من الإمارات والعروبة إلى دوري الدرجة الأولى لم تقرر إدارة الناديين مصير كل من المدرب الوطني بدر طبيب المدير الفني لفريق الإمارات والتونسي فتحي العبيدي مدرب العروبة، والذي تشير التكهنات إلى ابتعاده عن تدريب العروبة لكن إدارة النادي لم توضح بعد استمراريته من عدمها في قادم الأيام، وبالنسبة لفريقي غلف أف سي وسيتي فلم يتم الإعلان عن رحيل أو بقاء الأجهزة الفنية في كل نادٍ، خصوصاً وأن الوقت لا يزال مبكراً للكشف عن ذلك بعد إعلان انطلاق موسم دوري الهواة في سبتمبر بمسابقة تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، فيما سيكون دوري الدرجة الأولى في أواخر أكتوبر المقبل.

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