خريبين للوحدة: «أسألك الرحيل»

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

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في تطور مفاجئ، طلب عمر خريبين اللاعب الدولي السوري، الرحيل عن قلعة «العنابي» رغم ارتباطه مع الوحدة بعقد حتى يونيو 2025، وأكد مصدر بالنادي أن خريبين أبلغ إدارة النادي رغبته في الرحيل، وفسخ تعاقده مع النادي، مشيراً في الوقت نفسه إلى تمسك الوحدة باللاعب، لكنه لن يمانع رحيله في حال إصراره على الانتقال، بشرط وصول عرض مالي مناسب لاتخاذ قرار بيعه، خاصة أنه مرتبط بعقد مستمر مع النادي.

وأفاد المصدر أن ما تردد عن قيام النادي بالاستغناء عن عمر خريبين غير صحيح، بدليل تجديد عقد اللاعب قبل فترة وجيزة لمدة موسمين إضافيين رغم أن عقده الحالي كان سارياً حتى نهاية الموسم المقبل.

وانضم خريبين إلى الوحدة في يناير 2021، بعقد حتى 2023، قادماً من الهلال السعودي، ومدد النادي عقد اللاعب في فبراير الماضي، لموسمين إضافيين لينتهي في صيف 2025.

وظهر خريبين بشكل جيد مع الوحدة وكان أكثر اللاعبين تأثيراً في صفوف الفريق، وجاء في ثاني ترتيب لائحة هدافي دوري المحترفين في الموسم الماضي بـ 15 هدفاً خلف لابا كودجو لاعب العين.

وخاض خريبين مع «العنابي» 48 مباراة في كل المسابقات منذ انضمامه للفريق العام الماضي، سجل 29 هدفاً، وصنع 11. وفي 35 مباراة بدوري المحترفين، سجل 23 هدفاً، وفي 4 مباريات في كأس صاحب السمو رئيس الدولة سجل هدفين، وفي 9 مباريات في دوري أبطال آسيا، سجل 4 أهداف.

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