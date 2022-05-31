«الأبيض» يتدرب في الدوحة بمعنويات عالية

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يؤدي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أول مران له في الدوحة الليلة، بمعنويات عالية في بداية انطلاق المرحلة الثانية من برنامج إعداد اللاعبين، لمباراة أستراليا في الملحق الآسيوي المؤهل إلى مونديال 2022، المقررة 7 يونيو، ويركز الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني أروابارينا على تكثيف العمل الفني والبدني، على ضوء أداء اللاعبين خلال ودية غامبيا التي انتهت بالتعادل، ووضع اللمسات الأخيرة على خطة اللعب وتشكيلة الفريق التي ستخوض مباراة الملحق، سعياً للفوز، ويراهن أروابارينا على الروح القتالية للاعبين، والانضباط الذي يعتبر سمة معسكر دبي بطموح تحقيق تطلعات الجماهير.

وكانت بعثة «الأبيض» وصلت إلى الدوحة أمس قادمة من دبي، برئاسة حميد الطاير رئيس لجنة المنتخبات وضمت 30 لاعباً، فيما يخضع الثنائي ماجد حسن وعبد الله النقبي لبرنامج تأهيل طبي وبدني منفرد بعد الإصابة التي لحقت بهما خلال منافسات الدوري ومن المتوقع أن ينضما إلى التدريبات الجماعية في الدوحة، بعد اقترابهما من التماثل للشفاء.

وساهمت «ودية غامبيا» في اطمئنان الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين، ومنح أروابارينا الفرصة لـ 24 لاعباً، منهم عدد من الوجوه الشابة حيث دفع في الشوط الأول بالمدافعين خالد الهاشمي وخالد الضنحاني وهما يمثلان مشروع لاعبين متميزين، إضافة إلى حارب سهيل الذي كان سجل هدفاً في مرمى كوريا الجنوبية، وفي الشوط الثاني دفع بـ 13 لاعباً، للوقوف على مستواهم.

وحقق المنتخب خلال ودية غامبيا العديد من الأهداف الفنية أبرزها تطبيق خطة اللعب التي سيخوض بها لقاء الكانغارو، والاطمئنان على جاهزية اللاعبين المرشحين للعب أمام أستراليا، ومشاركة «عموري» العائد للمنتخب بعد فترة غياب طويلة وظهر بمستوى طيب، رغم أنه لعب رأس حربة، وهو يملك مهارات عالية، وفي طريقه لاستعادة كامل لياقته البدنية، وكانت المباراة فرصة لمشاركة أكبر عدد من اللاعبين، واكتشاف مواهب شابة سيكون لها مستقبل طيب.

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