انفانتينو وسلمان بن إبراهيم يهنئان العين

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنأ انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي، خلال رسالتين إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، نادي العين بتتويجه بلقب دوري المحترفين، وقال انفانتينو: الإنجاز تحقق بفضل العمل الجاد للإدارة وأعضاء الفريق واللاعبين ومساندة الجماهير، ونثمن جهود اتحاد الكرة في تطوير اللعبة، وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم: التتويج يعكس جهود أسرة نادي العين ويجسد روح التفاني التي ميزت أداء الفريق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز