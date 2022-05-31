كايزر: لست راضياً عن موسم الجزيرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب فريق الكرة بنادي الجزيرة أنه ليس راضياً عن المحصلة التي خرج بها الفريق من الموسم الأخير، لأنها أقل من الطموح، مشيراً إلى أن «فخر أبوظبي» بدأ الموسم بطلاً للدوري، لذلك لا يمكن أن يكون حصوله على المركز الرابع جيداً، مشيراً إلى وجود أسباب واضحة ومعروفة أثرت على الأداء والنتائج.

وقال كايزر في حديث مع «البيان»، إن الفريق فقد عدداً كبيراً من لاعبيه لأسباب عدة منها الإصابات،وفي الموسم الذي نجحنا فيه بالحصول على لقب بطولة الدوري كان يوجد استقرار في التشكيلة لعدم وجود الإصابات لكن في الموسم المنتهي لم نلعب مباراة بكامل العدد، وكان وضعاً صعباً جعلنا نعاني من تراجع النتائج، ورغم ذلك أؤكد أن بدايتنا كانت مميزة ونجحنا أيضاً في الحصول على كأس السوبر.

مستوى الأجانب

ودافع كايزر عن الأجانب، ذاكراً أنه لا يتفق مع الآراء التي تنتقدهم،،وأنهم لم يكونوا على قدر الطموح، وقال: اللاعبون الأجانب قدموا مستويات جيدة وشكلوا إضافة للفريق في العديد من المباريات، وقدم جواو فيكتور قبل رحيله مستويات متميزة، والنادي استغنى عن خدماته بعد أن حصل على عرض مالي مرض.

لذلك لم يكمل معنا الموسم، أما عبد الله ديابي فتألق في العديد من المباريات وأحرز 10 أهداف في بطولة الدوري، كما أن ميلوس وسيريرو رائعان، وافتقدنا ميلوس في المباريات الأخيرة من الموسم بعد أن تعرض للإصابة ووضح تأثير غيابه على الفريق، أما سيريرو فهو الأفضل في الأداء والسلوك الاحترافي ولاعب صاحب إمكانات عالية.

وأشار مدرب الجزيرة إلى عدم وجود صانع ألعاب في الفريق، ذاكراً أن الاعتماد كان كبيراً على خلفان مبارك الذي يعتبر من أفضل صانعي الألعاب، حسب قوله، مشيراً إلى أن خلفان تعرض للإصابة وبعدها انضم إلى الخدمة الوطنية، ما جعل الفريق بدون صانع ألعاب يشارك بشكل مستمر في ظل تعدد الإصابات التي لازمت الفريق.

مكاسب

وأكد كايزر أنه عمل على الاستعانة باللاعبين صغار السن الذي دفع بهم في معظم المباريات، وقال: الاعتماد على الصغار ومنحهم فرصة هو خطوة جيدة من أجل المستقبل، خاصة في نادي الجزيرة الذي يمتلك العديد من المواهب، وأعتقد أن أكبر المكاسب التي خرجنا بها من الموسم الحالي هي منح الصغار فرصة الاحتكاك، وأتوقع أن يشكل البعض منهم إضافة جيدة في الموسم المقبل، وتدريجياً سيكون لدينا فريق متميز من لاعبين صغار السن.

إعداد

وكشف مدرب الجزيرة عن تدعيم صفوف «فخر أبوظبي» بعناصر جيدة في فترة التعاقدات الصيفية، معرباً عن ثقته بعودة الفريق بقوة في الموسم المقبل بعد سد النقص والتحضير الجيد عبر المعسكر الإعدادي في وجود مجموعة من اللاعبين المميزين.

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