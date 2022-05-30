ياسر سالم: «الأبيض» حقق إيجابيات عدة في تجربة غامبيا

المصدر: دبي- البيان

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أكد ياسر سالم مدير منتخبنا الوطني لكرة القدم أن «الأبيض» جاهز لموقعة الملحق الأسيوي أمام الكانغارو الأسترالي في الملحق الآسيوي يوم 7 يونيو المقبل، وقال: المنتخب حقق إيجابيات عدة من تجربته الودية أمام غامبيا، لافتاً إلى أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية ويوجد حالياً 30 لاعباً لخدمة الإمارات في المهمة المفصلية، وتمنى أن يكون جميع اللاعبين في كامل الجاهزية قبل مباراة أستراليا،مشدداً على أن خطة الإعداد تسير بشكل ممتاز، ووقف المدرب خلال «ودية غامبيا» على جاهزية اللاعبين بعدما خاض المباراة بتشكيلتين مختلفتين، كانت تجربة مفيدة جداً كونها جاءت أمام فريق محترم ولديه خبرة وقدم مستويات ممتازة لاسيما أنه يستعد حالياً لتصفيات أمم أفريقيا.

وأشار ياسر سالم إلى أن استعداد المنتخب للقاء استراليا جيد كما أن الجهاز الفني يتابع تحضيرات المنافس في كل مبارياته السابقة ولديه كل التفاصيل المتعلقة به.

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