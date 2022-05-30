الشارقة تحتضن الشباب العربي تحت شعار «ثقافتنا تجمعنا»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعرب عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي عن اعتزازه وتقديره الكبيرين لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لاعتماده التوصية الخاصة بعاصمة الثقافة الرياضية العربية بصفة دورية،واختيار إمارة الشارقة لتكون عاصمة للثقافة الرياضية العربية في الدورة الأولى، مؤكداً أن هذه المكانة ما كانت لتتحقق لولا توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالمزاوجة بين الثقافة والرياضة في كل الأنشطة والبرامج التي ينظمها المجلس الرياضي،لتكون للرياضة رسالة تربوية مستدامة، وأشار إلى أن الجائزة انضمت لجوائز سابقة من «اليونسكو» والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ومجلس وزراء السياحة العرب، وأنها كافأت أكثر سمات الشارقة تميزاً وهي الثقافة.

وشكر الحزامي مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، لحث شباب الدول العربية على المشاركة في الفعاليات التي ستنظمها الشارقة بمناسبة فوزها بالجائزة واللقب في شهري يوليو ونوفمبر المقبلين، مؤكداً أن الإمارة ستكون على مستوى الطموحات المعلقة عليها في إثراء الملتقى الثقافي العربي وستوفر له كل ضمانات النجاح، كما شكر أشرف محمود رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية على جهوده التي أثمرت باعتماد الجائزة سنوياً من المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب.

وتجدر الإشارة إلى أن الملتقى العربي الذي ستنظمه الشارقة سيحمل شعار «ثقافتنا تجمعنا» ويتضمن 12 فعالية، وسيشهد في شهر يوليو فعاليات سوق الوراقين للكتب، وبرنامج صيف الشارقة، وتجرأ على القراءة، ومهرجان الذيد للرطب، ومرح الصيف، وبطولة شد الحبل، بينما يشهد نوفمبر المقبل فعاليات دورة كلباء للألعاب الشاطئية، وملتقى الحرف التقليدية ومعرض الشارقة الدولي للكتاب، ومعرض المغامرات والتخييم، وملتقى الفنون، ومهرجان الشتاء على شاطئ خورفكان.

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