الطاير يصدر قرارات تشكيل لجان الدورة 12 لجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي

المصدر: البيان

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أصدر معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ثلاثة قرارات بتشكيل اللجان العاملة في الدورة الثانية عشرة للجائزة الأكبر، من حيث قيمتها وتعدد فئاتها والأولى على الإطلاق التي تعنى بجانب الإبداع في العمل الرياضي، وشمل القرار اللجنة الفنية ولجنة التحكيم ولجنة الاتصال والتسويق، ويمتد عملها خلال الفترة من 2022 وحتى 2024.

ويترأس اللجنة الفنية الدكتور خليفة الشعالي عضو مجلس أمناء الجائزة (دولة الإمارات العربية المتحدة)، وتضم عبدالصمد حسين سليمان (دولة الإمارات العربية المتحدة) نائباً للرئيس، وعضوية الدكتور محمد عبد الوهاب الأنصاري (دولة الإمارات العربية المتحدة)، وشيخة أحمد الجرمن (دولة الإمارات العربية المتحدة)، والدكتور سعد أحمد شلبي (جمهورية مصر العربية)، والدكتور ناجي إسماعيل حامد مدير القسم الفني بالجائزة منسقاً.

ويترأس لجنة التحكيم مصطفى براف عضو مجلس الأمناء (الجمهورية الجزائرية)، وتضم سعادة أحمد مساعد العصيمي عضو مجلس الأمناء (المملكة العربية السعودية) نائباً للرئيس، وعضوية طارق يوسف الجناحي (دولة الإمارات العربية المتحدة)، ومريم عبدالله مطر بن لاحج (دولة الإمارات العربية المتحدة)، وعبير محمد الخاجة (دولة الإمارات العربية المتحدة)، والدكتور ناجي إسماعيل حامد مدير القسم الفني بالجائزة منسقاً.

وتترأس لجنة الاتصال والتسويق موزة سعيد المري الأمين العام للجائزة (دولة الإمارات العربية المتحدة)، وتضم سارة محمد المضرب (دولة الإمارات العربية المتحدة) نائباً للرئيس، وعضوية عادل فاروق العوضي (دولة الإمارات العربية المتحدة)، وسامي عبدالإمام (جمهورية العراق)، وحسام السيد أبوالفتوح أخصائي رئيسي بالجائزة منسقاً.

وعبّر معالي رئيس مجلس أمناء الجائزة عن ثقته برؤساء وأعضاء اللجان على العمل بأعلى مستويات الجودة ووضع الخطط التي تساهم في تحقيق الأهداف الكبيرة التي حددها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي راعي الجائزة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، وتوجيهات سموهما السديدة لمجلس أمناء الجائزة لتطوير العمل الرياضي في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم والارتقاء بالإنجازات الى مستويات الإبداع والتميز ، وكذلك تمكين المجتمعات من خلال الرياضة ودعم المبادرات التي تعزز دور الرياضة كوسيلة من وسائل تطوّر المجتمعات وتمكين أفرادها وسعادتهم ونشر قيم التسامح والتعاون في المجتمعات.

ووجه معالي مطر الطاير اللجان، بالبدء الفوري بالعمل وتعزيز المكتسبات التي حققتها الجائزة خلال الدورات الإحدى عشرة الماضية على جميع المستويات واستمرار نشر ثقافة الإبداع في العمل الرياضي وتكريم المبدعين أفرادا ومؤسسات وإطلاق ودعم المبادرات الإبداعية.

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