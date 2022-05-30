"الفيفا" تختار منتسباً بشرطة أبوظبي حكمًا بكأس العالم 2022

المصدر: البيان

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التقى اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي الحكم الدولي "حامل الراية" المساعد اول محمد الحمادي من منتسبي شرطة ابوظبي والذي تم اختياره من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" للمشاركة في تحكيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم والتي ستنطلق بدولة قطر في نوفمبر 2022.

واكد اهتمام القيادة الشرطية بدعم منتسبيها الرياضيين المشاركين في الفعاليات الدولية وحث الحكم الدولي "حامل الراية" المساعد أول محمد الحمادي على التميز وتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة بأفضل صورة في هذه البطولة الرياضية المهمة والتي تتابعها انظار العالم اجمع.

وأوضح ان شرطة ابوظبي تعتز بمنتسبيها المتميزين وتوفر لهم كافة الإمكانات والدعم للإسهام في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة واهتمامه بتحفيز أبنائها الشباب بمختلف الأنشطة الرياضية والذين حققوا التميز والريادة محليا وإقليميا ودوليا.

وأشار العقيد عصام عبدالله مدير مركز التربية الرياضية بشرطة أبوظبي أن الحكم الدولي المساعد اول محمد الحمادي من ابرز المنتسبين الرياضيين وحقق مسيرة متميزة من النجاح في المجال الرياضي حيث اجتاز الاختبارات الدولية والبطولات بتميز على مدار 4 سنوات واختبارات اتحاد الإمارات لكرة القدم منذ العام 2012 الذي منحه الإشارة الدولية لتمثيل دولة الإمارات في المحافل الرياضية الدولية.

و شارك في تحكيم كأس العالم في روسيا 2018 وبطولة كأس آسيا في العام 2015 في استراليا ونهائيات كأس آسيا في العام 2019 والتي أقيمت في دولة الإمارات، وبطولة كأس العالم للأندية والتي أقيمت في دولة قطر خلال العام 2020 وشارك في المباراة في النصف النهائي بين فريقي ميونخ الألماني والأهلي المصري.

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