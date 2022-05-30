طارق أحمد مع النصر حتى 2024

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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جدد النصر تعاقده مع طارق أحمد لاعب خط الوسط وكابتن الفريق لمدة موسمين إضافيين، ليستمر في صفوف «العميد» إلى 2024، فيما تعاقد مع فلاح وليد لاعب خورفكان في أولى صفقات الموسم الجديد.

وأثنى نادي النصرعبر حسابه في «تويتر» على جهود طارق أحمد، مؤكداً أنه من 2013 مع «العميد» وما زالت رحلة العطاء والإخلاص مستمرة.

ويعد طارق أحمد «34 عاماً» أحد الأعمدة الرئيسية في النصر، وحافظ على مكانه ضمن التشكيلة الأساسية، وساهم في الألقاب التي حققها النصر في الـ10 سنوات الأخيرة.

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